IMF总裁拉加德警告：美中贸易战将冲击新兴市场

英媒称，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德警告说，不断升级的美中贸易战可能给已经陷入困境的新兴市场带来“冲击”，甚至可能使目前席卷阿根廷和土耳其的危机波及整个发展中世界。
据英国《金融时报》网站9月11日报道，拉加德向该报表示，除了那些眼下正在努力遏止投资者逃离的国家外，IMF的工作人员尚未看到这场危机蔓延至其他国家。
但她警告说“这些情况可能迅速发生变化”，并提到“贸易问题带来的威胁已经产生了不确定性（以及）信心缺失，甚至在相关威胁兑现之前就已产生影响”，还称这是发展中世界面临的主要危险之一。
报道称，在拉加德发表此番言论之际，美国总统唐纳德·特朗普正准备对价值2000亿美元的进口中国产品加征新一轮关税，从而大举升级美中贸易战。中国已誓言要进行报复。特朗普则表示，作为回应，他准备对另外进口的中国商品加征关税。
报道指出，这种边缘政策正在日益加剧，而在美元升值引发抛售潮后，新兴市场正在努力赢回市场信心。美元走高引发了有关一些国家的政府和企业能否偿还以美元计价的巨额债务的问题。
报道称，到目前为止，发展中国家的危机主要集中在阿根廷和土耳其，这两个国家都有特定的财政或政治问题引发了投资者的担忧。
但最近几个星期，南非、印尼和巴西等国家都遭遇了资本外流，这加大了危机进一步扩散的风险。
据报道，土耳其央行将于13日召开会议。此前土耳其央行发出信号，表明它准备通过加息来恢复投资者信心。与此同时，阿根廷已请求IMF加快速度，提供500亿美元的紧急援助贷款以支撑其财政状况。
报道称，拉加德说：“贸易能带来正面效应，贸易是一个加号，贸易方面肯定存在需要纠正的问题，但它是一个工具、一个增长引擎，不应受到威胁，特别是在当下。”
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