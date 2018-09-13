习近平普京同声谴责保护主义

外媒称，第四届东方经济论坛全会9月12日在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行，中国国家主席习近平出席并发表了题为《共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来》的致辞。
联手维护自由贸易
据路透社9月12日报道，中国国家主席习近平9月12日在此间举行的东方经济论坛上说，当前，国际形势深刻复杂变化，强权政治、单边主义、保护主义抬头。
他表示，东北亚要“积极开展发展战略对接”。中俄正在积极开展“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接。要重点提升跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平，促进各国市场、资本、技术流动，优化资源配置和产业结构，共同建设开放型区域经济，努力构建东北亚经济圈。
新华社9月12日援引习近平的讲话称，要大力推动小多边合作、次区域合作。中日韩、中俄蒙等三方合作都已取得良好成效。中方对有利于促进地区稳定、发展、共赢的多边合作均持开放态度。中方支持亚洲基础设施投资银行、丝路基金发挥更大作用，提供项目资金保障。
他指出，要增进互信，维护地区和平安宁。当前，国际形势深刻复杂变化，强权政治、单边主义、保护主义抬头。东北亚地区六国人口占全球人口23%，国内生产总值占全球经济总量19%。一个和睦、互信、团结、稳定的东北亚符合各国利益和国际社会期待，对维护多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展也具有重要意义。
习近平表示，中方愿继续同各方一道，不断巩固团结，增进互信，共同探索维护东北亚持久和平安宁的有效途径，为实现本地区和平、稳定、发展不懈努力。
另据塔斯社9月12日报道，中国国家主席习近平9月12日在第四届东方经济论坛全体会议上表示，中方愿同俄方一道努力，拓展基础设施建设、能源、农业、旅游等重点领域合作。
他说：“今明两年是我和普京总统确定的中俄地方合作交流年，为双方远东合作开辟了更加广阔的空间。”
习近平表示，要“广泛调动中小企业积极性，努力提高双方合作技术含量和产品附加值，实现优势互补，互利共赢，推动中俄远东合作取得更多成果”。
此外据俄新社9月12日报道，俄罗斯总统普京9月12日在东方经济论坛全体会议上表示，保护主义在世界上愈演愈烈，这给包括亚太国家在内的全球贸易带来挑战。
普京表示：“全球经济如今越来越频繁地遭遇新形式的保护主义、各种各样的壁垒。贸易、竞争、经济互利的基本原则不断贬值，逐渐被摧毁，沦为意识形态和眼前政治利益的牺牲品。我们认为这对全球经济都是一个严峻挑战，特别是对蓬勃发展的亚太地区及其领导人来说更是如此。”
普京强调，亚太地区应保持经济自由的营商氛围。
向美发出强烈信号
据西班牙《国家报》网站9月11日报道，9月11日，中俄元首在符拉迪沃斯托克举行会谈。两国领导人重申将深化双边战略关系，共同应对不可预测的地缘政治气候。
报道称，中俄在受到美国强大压力的情况下团结在一起。俄罗斯受到美国采取新制裁措施的威胁，而中国已经与美国打起了贸易战。如果说近年来中俄这两个大国相互靠近的趋势已经加速，那么它们现在已经强化了合作的信号。
报道还称，中国希望与俄罗斯加强在国际事务中的协调，以反对贸易保护主义。国际上出现了单边行为和敌对的经济措施，但中俄是合作伙伴和好邻居。两国保持着坚实的合作，都将维护和加强自己的国家作为重要利益。中俄进入了一个新的合作时代，可以一起应对挑战和风险。
另据英国《金融时报》网站9月12日报道，中国和俄罗斯誓言团结一致对抗特朗普对其经济发动的攻击。
报道称，美国总统不断升级的关税攻击和反贸易言论破坏了中美关系，同时美国实施严厉新制裁的威胁激怒了莫斯科，促使两个邻国更紧密地走到一起。
报道还称，在9月11日举行的峰会上，中俄领导人讨论了军事合作、促进经济联系以及采用两国货币进行跨境贸易的倡议。随着俄罗斯与西方关系恶化以及中美贸易战加剧，中俄的战略联盟有所加强。
报道指出，在两位领导人举行会谈之际，两国逾30万军人展开联合军演。普京说，他与“好朋友习近平主席”讨论了两国的“军事技术合作”。普京还表示，他和习近平对“朝鲜半岛局势”的看法一致，他们都敦促华盛顿继续采取措施实现与平壤关系的正常化。
此外据日本《朝日新闻》9月12日报道，中国国家主席习近平9月11日与俄罗斯总统普京在符拉迪沃斯托克举行会谈。中国军队也在同一天开始参加在远东等地区举行的冷战后最大规模的俄罗斯军演。中俄元首就发展两国关系达成一致。中俄在军事和经济上都在向外界展示蜜月关系，目的在牵制美国。
普京在会谈中表示，中俄双方互信日益增强，政治、经济、安全等广泛领域合作成果丰硕。习近平则表示，中俄要“同国际社会一道，推动热点问题政治解决进程”，“共同反对单边主义和贸易保护主义”。
报道称，在与美国贸易纠纷日益激化的背景下，中国表现出与俄加深经济合作的姿态。中俄是传统意义上的友好国家，两国间不存在严重的悬而未决问题，在外交立场上也比较接近。
中俄合作攸关世界
据俄新社9月11日报道，中国和俄罗斯在两国元首会晤后签署了一揽子文件。
报道称，双方签署了2018-2024年远东地区经贸与投资合作谅解备忘录和发展规划、关于建立俄罗斯远东及贝加尔地区和中国东北地区实业理事会的谅解备忘录、关于加强中俄远东地区生产与投资合作的谅解备忘录。
报道还称，此外，两国奥委会代表签署了谅解备忘录。俄罗斯远东联邦大学和中国社会科学院签署了关于建立中俄研究中心的协议。俄罗斯卡玛斯公司和中国潍柴动力公司签署了关于行使“卡玛斯-潍柴”合资公司股东权利的合同。
普京表示，中俄重申了加强本币结算的意愿，这将在全球市场风险持续的情况下提高银行进出口服务的稳定性。
普京说，地方合作是中俄全面战略协作伙伴关系的重要组成部分，巩固了两国关系。他认为，中俄合作对两国乃至全世界都具有重要意义。这种合作具有全球性、战略性，规模越来越大。
另据《俄罗斯报》9月12日报道，9月11日，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京举行会谈并出席中俄地方领导人对话会。习近平提出，“要发挥地方政府作用”，“深入探讨推进区域合作新方式”。中国领导人的提议实际上旨在让两国协作“落地”。
报道称，除地区间合作和经济外，两位领导人还讨论了国际问题，如朝鲜半岛局势。普京对记者说：“我们将继续携手努力，根据中俄路线图，以政治外交方式调解朝鲜半岛局势。我们支持朝韩领导人采取的恢复双边关系的步骤，期待将在平壤举行的新一轮朝韩峰会取得成果。”
两国元首一致同意，无论国际形势如何变化，中俄都将坚定发展好两国关系，坚定维护好世界和平稳定。
习近平表示：“中俄要在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内密切沟通和配合，同国际社会一道，推动热点问题政治解决进程，携手维护国际公平正义和世界和平稳定，坚定不移维护联合国宪章宗旨和原则，共同反对单边主义和贸易保护主义，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。”
普京认为，中俄关系“对两国乃至全世界都意义重大”。他强调，双方合作“具有全球性和战略性，且规模越来越大”。两国元首一致认为，今年以来，中俄关系呈现更加积极的发展势头，进入更高水平、更快发展的新时期。
此外据俄罗斯《独立报》9月12日报道，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在符拉迪沃斯托克举行了会晤。双方强调两国将在经济、文化和国际政治等领域加强立足于互信的关系。
报道称，中俄间没有意识形态上的分歧。相反，双方的治国手段存在相似之处。此外，两国如今有一个共同的对手：华盛顿。
东京国际基督教大学教授斯蒂芬·纳吉说，中俄两大强国间的关系发生了战略飞跃，两国均将彼此视为重要合作伙伴。但最具重要意义的转变出现在军事关系上，如今中俄经常在从日本海到地中海的广阔区域举行联合军演。
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