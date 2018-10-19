中国财政部原高官张少春被捕 传拥有148位情妇

北京时间10月19日，据新华社报道，中国财政部原党组副书记、副部长张少春涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。
日前，中国最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对张少春作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。
资料显示，张少春生于1958年，辽宁人。1994年，担任中国财政部办公厅副主任。2003年9月，任财中国政部教科文司司长。2003年，任中国财政部部长助理。2006年，升任中国财政部副部长。
此前，网络曝光一张截图显示，经查发现，张少春家中搜出美元9,000万，欧元8,475万（1欧元约合1.1685美元），英镑5,230万（1英镑约合1.315美元），澳元7,800万（1澳元约合0.7241美元）等，各类银行卡1,000多张总值100多亿人民币（1元人民币约合0.1459美元），地下车库十多辆单价500万人民币以上豪华轿车，珠宝首饰堆积如山，20年以上茅台酒1,000多瓶。
同时，国内外房产130多套，情妇148人，被查出的资产总值600多亿人民币，境外存款300多亿人民币，其儿子儿媳侄子等名下房产70余栋，总值50多亿人民币。
被免职之前，张少春在中国财政部副部长中排名第一，工作分工是协助部长负责全面工作，分管税政司、预算司、国防司。 5月7日，中纪委官网通报称，张少春涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪委与中国国家监委纪律审查和监察调查。
中纪委官网9月20日通报称，张少春违反四大纪律，包括政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律。张少春违规打探有关案情，对抗组织审查；违规出入私人会所、接受公款宴请；在职务调整等方面为他人谋取利益，并收受财物；搞钱色交易，收受礼品、礼金；违反；为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。
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