中国财政部原高官张少春被捕 传拥有148位情妇

北京时间 10 月 19 日，据新华社报道，中国财政部原党组副书记、副部长张少春涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。





日前，中国最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对张少春作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。





资料显示，张少春生于 1958 年，辽宁人。 1994 年，担任中国财政部办公厅副主任。 2003 年 9 月，任财中国政部教科文司司长。 2003 年，任中国财政部部长助理。 2006 年，升任中国财政部副部长。





此前，网络曝光一张截图显示，经查发现，张少春家中搜出美元 9,000 万，欧元 8,475 万（ 1 欧元约合 1.1685 美元），英镑 5,230 万（ 1 英镑约合 1.315 美元），澳元 7,800 万（ 1 澳元约合 0.7241 美元）等，各类银行卡 1,000 多张总值 100 多亿人民币（ 1 元人民币约合 0.1459 美元），地下车库十多辆单价 500 万人民币以上豪华轿车，珠宝首饰堆积如山， 20 年以上茅台酒 1,000 多瓶。





同时，国内外房产 130 多套，情妇 148 人，被查出的资产总值 600 多亿人民币，境外存款 300 多亿人民币，其儿子儿媳侄子等名下房产 70 余栋，总值 50 多亿人民币。





4

月

4

日，中国国务院免去了张少春财政部副部长的职务。当时并没有去中国全国人大或政协任职，也没有公布其他去向。这被视为张少春可能

“

出事

”

的一个信号。





被免职之前，张少春在中国财政部副部长中排名第一，工作分工是协助部长负责全面工作，分管税政司、预算司、国防司。

5

月

7

日，中纪委官网通报称，张少春涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪委与中国国家监委纪律审查和监察调查。





中纪委官网

9

月

20

日通报称，张少春违反四大纪律，包括政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律。张少春违规打探有关案情，对抗组织审查；违规出入私人会所、接受公款宴请；在职务调整等方面为他人谋取利益，并收受财物；搞钱色交易，收受礼品、礼金；违反；为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

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