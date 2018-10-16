更多美国人认为特朗普将连任 前副总统拜登或成主要对手

美媒称，根据美国SSRS民调公司为美国有线电视新闻网（CNN）开展的一项最新调查，美国人越来越倾向于认为该国总统唐纳德·特朗普会赢得第二个总统任期，而前副总统拜登的支持率领先于一群可能希望取代特朗普的民主党人。
据美国有线电视新闻网网站10月14日报道，公众围绕是否认为特朗普会赢得第二个任期出现分歧——46%的人声称他将连任，47%的人认为他不会连任。不过，对特朗普而言，这是3月以来的一个巨大进步，因为当时54%的成年人说，他们认为特朗普谋求第二个任期的努力会以失败告终。认为特朗普将再度赢得大选的两党人数比例均有所上升。相对于其他群体，比例上升更多的是男性（上升8个百分点）、独立人士（从3月的39%升至现在的47%），以及热衷于参与今年国会中期选举投票的人士（从3月份的37%升至现在的46%）。
报道称，在特朗普的坚定支持者中，目前希望他再次获得共和党总统候选人提名的人数比例与3月一样：74%的共和党人和具有共和党倾向的人士表示，特朗普应该获得该党2020年总统候选人提名，另有21%希望其他人在党内候选人中脱颖而出。
报道还称，在竞争民主党总统候选人提名（以与特朗普对决）的争夺战中，美国前副总统拜登可能会大幅领先。上述调查要求民主党人以及具有民主党倾向的独立人士，从16名可能的民主党候选人中选出他们青睐的总统提名人选。拜登以33%的支持率高居榜首，独立人士、佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯以13%的支持率次之。随后是支持率为9%的加利福尼亚州联邦参议员卡玛拉·哈里斯，以及支持率为8%的马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦。新泽西州联邦参议员科里·布克以及2004年民主党总统提名人选约翰·克里获得5%的支持率。
在此次调查中，最近注册登记为民主党人的前纽约市长迈克尔·布隆伯格的支持率为4%。
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