墨西哥外长向中方承诺：墨美加协定无损对华关系

外媒称，墨西哥外长路易斯 · 比德加赖日前与中国国务委员兼外交部长王毅通电话时指出，墨西哥与美国和加拿大达成的自贸协定不会成为墨西哥与其他国家发展双边关系和经贸交流的障碍。





据墨西哥《宇宙报》 10 月 13 日报道，根据新达成的美国 - 墨西哥 - 加拿大协定规定，任何一国如果决定与其他经济体谈判贸易协定，例如与中国，必须告知其贸易伙伴。





墨西哥外交部宣称， 10 月 13 日比德加赖与王毅就此问题进行了澄清。





墨西哥外交部称，外长比德加赖向王毅表示，墨西哥是一个主权国家，其外交政策是在这一基本前提之下制定的。他重申，墨西哥为能与中国建立全面战略伙伴关系感到骄傲自豪，并坚信双边关系未来会继续发展壮大。





墨西哥外交部称，至于美国 - 墨西哥 - 加拿大协定，外交部长比德加赖表示，协议当中的任何一项规定都不会对墨西哥与其他国家以主权方式维持的双边关系或经济交流构成障碍。





墨西哥外交部还称，王毅外长在电话谈话中提到两国关系正在经历一个大好时刻。王毅还强调，近年来在全面战略伙伴关系的背景下，中墨经济和投资等各个合作领域都取得了重要进展，两国之间实现了更好的航空连通性，未来将进一步促进旅游业发展，同时加强文化交流。





另据美联社 10 月 13 日报道，墨西哥已经向中国政府保证，它同美国、加拿大达成的新贸易协议不会影响它同中国的经济和双边关系。





墨西哥外交部说，外长路易斯 · 比德加赖 10 月 13 日通过电话告诉王毅，这个贸易协议不代表墨西哥与中国关系中的障碍。





报道称，长期以来，墨西哥一直同中国在制造业工作方面进行竞争。然而，近年来两国关系已经通过一些伙伴关系协议得到改善。规模

12

亿美元的中墨基金就是这样一种伙伴关系协议。中墨投资基金建立于

2014

年，目的是用来自两国的资本投资墨西哥企业。

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