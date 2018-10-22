普京：若发生末日核战 俄罗斯人上天堂敌人下地狱

18 日，弗拉基米尔 · 普京总统公开表示，如果任何国家决定用核武器袭击俄罗斯，可能会导致地球上生命的终结。但与侵略者的最终命运不同，俄罗斯人肯定会去天堂。





普京在索契进行的瓦尔代俱乐部会议期间表示： “ 任何侵略者都应该知道，（俄罗斯发起核武器）报复是不可避免的，敌人将被我们摧毁。即使我们将成为侵略行为的受害者，我们（俄罗斯人）也将作为殉道者进入天堂。侵略者们只会下地狱，甚至都没有时间做临终忏悔。 ”

他补充说，俄罗斯的核力量不适合先发制人的核打击，而是作为 “ 第二次核打击 ” 能力存在，旨在阻止外国对俄罗斯抢先发动核打击。





这一俄罗斯自我施加的核武器运用限制，并不像彻底的 “ 不首先使用核武器 ” 那样的承诺来得严厉。 1993 年，莫斯科已经放弃了这一 “ 不首先使用核武器 ” 的承诺。

俄罗斯目前的核武器运用理论允许在常规冲突中使用这种武器，但前提是俄罗斯国家民族的生存受到威胁。这可能给予俄罗斯军队在遭遇大规模入侵的情况下，首先使用战术核武器的可能性。

美国最新的核战态势评估报告称，华盛顿可能会使用核武器来应对攻击美国或其盟国的非核武器作战行动。但是对于究竟可能引发美国使用核武器实施打击的确切条件是什么，美国方面采取含糊不清的政策态度。

这引起了人们的猜测，即使是美国遭遇网络攻击，美国也可能允许使用核武器反击。

与此同时，美国正在提出制造小型潜射导弹、具有核打击能力的海上巡航导弹，增加了人们对美国正在筹划实施大规模作战行动的担忧。

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