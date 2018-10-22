澳门中联办主任郑晓松突然坠楼身亡 韩媒爆料一细节

北京时间

10

月

20

日，澳门中联办主任郑晓松坠楼身亡，中国政府

21

日宣布郑晓松自杀患抑郁症。





位于香港的中国人权民运信息中心

21

日报道称，消息人士透露，郑晓松近日被中纪委官员问话，这可能是他自杀的原因之一。

韩国《中央日报》

22

日报道称，郑晓松近日要做的正常公务的具体日程也未被公布。





据悉，郑晓松在坠楼身亡的前一天，即

19

日，还在澳门办公室内会见澳门民联智库负责人一行。会间，郑晓松

“

祝贺

”“

认同

”

成立民联智库，并

“

寄望

”

该会越办越好。

18

日，郑晓松还在澳门美高梅出席澳门仁协之友联谊会庆祝国庆暨十周年会庆活动，与会高官包括澳门特首崔世安、中国政协副主席何厚铧、外交公署特派员沈蓓莉等。





在稍早前的

10

月

1

日中国国庆期间，郑晓松露面，与澳门中联办副主任张荣顺、姚坚出席升旗仪式，崔世安、沈蓓莉，解放军驻澳部队司令廖正荣、政委周吴刚等一同现身。





郑晓松是河北人，自

1993

年起便在中国外交系统任职，

7

年后转战财政部，并于

2013

年任财政部部长助理；

2013

年，出任福建副省长，

2016

年任省委秘书长；

2016

年年中，调任中联办副部长。

2017

年

9

月，郑晓松出任澳门中联办主任。

（多维新闻）

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