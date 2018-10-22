泰国也将禁塑料垃圾进口 英媒：越来越多国家受够了

英媒称，泰国将从 2021 年开始禁止塑料垃圾的进口，这意味着英国必须找到其他地方回收每月向泰国出口的数千吨塑料垃圾。

据英国《每日电讯报》网站 10 月 15 日报道，就在中国今年 1 月份宣布停止几乎所有的塑料废料进口后，英国、日本和美国等塑料垃圾出口大国对泰国的依赖度上升。

报道称，现在泰国正与越南和马来西亚等邻国一道，对进口和加工许可证实施打击，对塑料废品关闭了大门。

这项禁令最初是在 6 月份宣布的。据《金融时报》报道，泰国工业部副部长班宗 · 苏克列塔 14 日说，最终的协议将在两年内颁布。





报道称， 2017 年 12 月，英国环境大臣迈克尔 · 戈夫曾表示，英国必须 “ 停止将我们的垃圾运到海外 ” 。绿色和平组织的统计数据显示，这方面的工作目前正在取得进展。英国出口的塑料垃圾总量从 2017 年前 4 个月的 198557 吨下降至今年同期的 165104 吨。

不过，戈夫承认，短期内英国将不得不继续向海外输送废品，而泰国是主要目的地。据绿色和平组织，英国向泰国运送的塑料垃圾从 2017 年 1 月至 4 月的 123 吨增加到了今年同期的 6810 吨。

报道称，在泰国采取这一行动之前，泰国国内民众对废品回收厂和进口商违反规定将有污染的塑料进口到国内进行加工的做法提出了强烈抗议。

绿色和平组织的海洋活动人士埃莱娜 · 波利萨诺对《每日电讯报》记者说： “ 越来越多的国家受够了，不想再被当做我们的塑料垃圾倾倒场。这正在成为一场全球性的击鼓传花游戏，最后一个国家得到了所有的塑料包装。 ”

她说：

“

英国应该停止将塑料废料运到数千英里以外的地方，应该在国内通过减少塑料废料的产量来解决这个问题。

”

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