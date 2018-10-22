澳大利亚男子一天内两次中乐透大奖 速成百万富翁

美媒称，澳大利亚昆士兰州一男子一天内两次中乐透大奖，奖金累计高达 198 万澳元，成为一个速成的百万富翁。





据美国《新闻周刊》报道，这名男子是因为 “ 意外 ” 才买了两份有相同数字的彩票，结果两次中奖。





报道称， 10 月 13 日，在澳大利亚举行的 “ 金乐透 ” 开奖中，这名不愿透露姓名的男子买的 4 张彩票中有两张中了大奖。每张彩票的奖金为 993091.48 澳元，也就是说他一次得到了超过 198 万澳元的奖金。





这位幸运的中奖者说，他是在无意中买了两次彩票的。当彩票官员联系他时，他已经在庆祝自己中了大奖了，但并不清楚自己竟然中了两次大奖。





据新闻报道说，当时他大喊大叫： “ 天啊，两个大奖，奖金翻番？所以我的奖金有 198 万多澳元？伙计，你在开玩笑吗，你在开玩笑吗？ ”





这名男子告诉记者，他经常双倍下注。 “ 我做过几次。我先买一张，然后买下一张时重复下注。 ” 他还说，两张中奖彩票都有他的 “ 幸运数字 ” 。





报道称，他说发现自己中了两次大奖后，他改变了赢钱后的计划。 “ 我要不要辞职？很有可能。这让我们的计划都提前了。 ”





他还说： “ 我要给我爸爸妈妈打电话。有了这些钱，我可以为他们做点什么。 ”





报道称，无独有偶，今年 8 月，一名加拿大男子在 5 个月内也两中大奖，成为百万富翁。第一次是在 4 月份， 28 岁的梅利希在一家便利店买了一张 20 美元即时开奖彩票，赢得了约 120 万美元的奖金。





报道称，梅利希用这笔钱将妻子和孩子搬进了新家。

5

个月后，梅利希在另一家便利店给孩子买玩具时没有要

20

美元找零，而是买了张彩票，结果又中了

200

万美元。梅利希说他正在考虑用第二笔奖金创业。

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