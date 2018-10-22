澳大利亚男子一天内两次中乐透大奖 速成百万富翁

美媒称，澳大利亚昆士兰州一男子一天内两次中乐透大奖，奖金累计高达198万澳元，成为一个速成的百万富翁。
据美国《新闻周刊》报道，这名男子是因为“意外”才买了两份有相同数字的彩票，结果两次中奖。
报道称，10月13日，在澳大利亚举行的“金乐透”开奖中，这名不愿透露姓名的男子买的4张彩票中有两张中了大奖。每张彩票的奖金为993091.48澳元，也就是说他一次得到了超过198万澳元的奖金。
这位幸运的中奖者说，他是在无意中买了两次彩票的。当彩票官员联系他时，他已经在庆祝自己中了大奖了，但并不清楚自己竟然中了两次大奖。
据新闻报道说，当时他大喊大叫：“天啊，两个大奖，奖金翻番？所以我的奖金有198万多澳元？伙计，你在开玩笑吗，你在开玩笑吗？”
这名男子告诉记者，他经常双倍下注。“我做过几次。我先买一张，然后买下一张时重复下注。”他还说，两张中奖彩票都有他的“幸运数字”。
报道称，他说发现自己中了两次大奖后，他改变了赢钱后的计划。“我要不要辞职？很有可能。这让我们的计划都提前了。”
他还说：“我要给我爸爸妈妈打电话。有了这些钱，我可以为他们做点什么。”
报道称，无独有偶，今年8月，一名加拿大男子在5个月内也两中大奖，成为百万富翁。第一次是在4月份，28岁的梅利希在一家便利店买了一张20美元即时开奖彩票，赢得了约120万美元的奖金。
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