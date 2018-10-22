以色列前总理:我曾3分半钟内杀掉300名巴勒斯坦人

以色列前总理埃胡德 · 巴拉克表示，当他担任国防部长时，曾在 3 分半钟内杀掉 300 多名来自伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的人员，并对本届以色列政府的表现提出批评。

半岛电视台 10 月 20 日援引以色列媒体《马里夫日报》消息，巴拉克 19 日在特拉维夫接受当地广播采访时称， “ 当我担任国防部长时，曾在一次空袭中，在 3 分半钟的时间内杀死了 300 多名哈马斯成员 ” 。





巴拉克并未提及这起袭击案发生的日期。但是，据巴勒斯坦卫生方面消息称， 2008 年 12 月 27 日，包括妇女、儿童及警方人员在内的 225 名巴勒斯坦人，在以色列对加沙地区巴勒斯坦警察局地区发起的轰炸中牺牲。巴拉克曾于 2007 年至 2013 年之间担任以色列国防部长。

巴拉克补充道，他还参与了另一场行动，不过仅仅造成一人死亡，巴拉克并未指明这场行动。但是，在 2012 年 11 月 14 日，哈马斯军事派别卡萨姆旅的副指挥官艾哈迈德 · 贾巴里在加沙地区，因其乘坐的汽车遭到以色列的轰炸而牺牲。

除此之外，巴拉克还批评以色列本届政府在处理加沙问题上的表现，并认为总理内塔尼亚胡对哈马斯的一切出格行动予以投降，并在交火下崩溃，这是不合理的事情。

巴拉克表示，应该打击哈马斯，但是，政府应该制定战略。他还认为，当前在以色列安全内阁内部存在的关于是否向加沙地区实施军事打击的分歧，只是一些无关紧要的冲突。而真正的问题是，政府根本没有对相关问题制定任何战略。

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