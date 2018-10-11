马云家族成今年胡润百富榜首富 股市低迷令456位落榜

胡润研究院官网周三发布 2018 年的胡润百富榜，阿里巴巴 (BABA.N) 创始人马云家族以 2,700 亿元人民币财富成为中国首富，而去年首富中国恒大 (3333.HK) 董事长许家印以 2,500 亿元财富值屈居第二，腾讯 (0700.HK) 董事会主席马化腾列第三。





不过近一年中国股市的持续下跌，使得许多富豪财富缩水，其中有 456 位去年上榜的企业家今年落榜，是百富榜公布 20 年以来最多一次。这也使得今年财富达到 20 亿元入榜门槛的富豪数较上年减少 11% ，这是自 2012 年以来首次下降。





“ 主要是大陆股市下跌让企业家财富缩水， ... 对于未来趋势，我是乐观一点，如果股市能稳住，相信上榜企业家还能增长。 ” 胡润百富董事长兼首席调研员胡润在新闻会上表示。





本次榜单的统计截止日为 8 月 15 日。截止 8 月 15 日，上证综指 .SSEC 过去一年累计跌幅达 16% ，深证成指累计跌幅达 19% 。





马云今年登顶，主要是蚂蚁金服新一轮融资中估值上升，令马云身价上涨 700 亿元。而股价下跌则令许家印和马化腾的财富分别缩水 400 亿元和 100 亿元。





来自房地产界的碧桂园 (2007.HK) 董事局主席杨惠妍和万达集团主席王健林家族列第四和第五位，其财富值分别为 1,500 亿元和 1,400 亿元。而国内科技巨头百度 (BIDU.O) 和小米 (1810.HK) 的创始人李彦宏夫妇和雷军今年分别排名第九位和第十位。





国内快递业巨头顺丰控股 (002352.SZ) 首席执行官王卫今年排名较上年下跌一位，以 1,200 亿元财富名列第七位，与太平洋建设董事局主席严昊家族并列。





雷军凭借小米上市财富增长 400 多亿至 1,100 亿元身价，较去年上升 12 位，小米上市，还有 8 位股东亦列入百富榜。而锂电巨头宁德时代 (300750.SZ) 的上市，不仅令董事长曾毓群以 400 亿元财富新上榜，宁德时代的成功上市还造就了另外六位股东首次上榜。





上市造富的最大黑马之一是拼多多

(PDD.O)

的创始人、董事长黄峥，其以

950

亿元财富首次入榜就名列前

15

，并首次成为

“80

后

”

白手起家首富。（路透社）

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