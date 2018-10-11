马云家族成今年胡润百富榜首富 股市低迷令456位落榜

胡润研究院官网周三发布2018年的胡润百富榜，阿里巴巴(BABA.N)创始人马云家族以2,700亿元人民币财富成为中国首富，而去年首富中国恒大(3333.HK)董事长许家印以2,500亿元财富值屈居第二，腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾列第三。
不过近一年中国股市的持续下跌，使得许多富豪财富缩水，其中有456位去年上榜的企业家今年落榜，是百富榜公布20年以来最多一次。这也使得今年财富达到20亿元入榜门槛的富豪数较上年减少11%，这是自2012年以来首次下降。
“主要是大陆股市下跌让企业家财富缩水，...对于未来趋势，我是乐观一点，如果股市能稳住，相信上榜企业家还能增长。”胡润百富董事长兼首席调研员胡润在新闻会上表示。
本次榜单的统计截止日为8月15日。截止8月15日，上证综指.SSEC过去一年累计跌幅达16%，深证成指累计跌幅达19%。
马云今年登顶，主要是蚂蚁金服新一轮融资中估值上升，令马云身价上涨700亿元。而股价下跌则令许家印和马化腾的财富分别缩水400亿元和100亿元。
来自房地产界的碧桂园(2007.HK)董事局主席杨惠妍和万达集团主席王健林家族列第四和第五位，其财富值分别为1,500亿元和1,400亿元。而国内科技巨头百度(BIDU.O)和小米(1810.HK)的创始人李彦宏夫妇和雷军今年分别排名第九位和第十位。
国内快递业巨头顺丰控股(002352.SZ)首席执行官王卫今年排名较上年下跌一位，以1,200亿元财富名列第七位，与太平洋建设董事局主席严昊家族并列。
雷军凭借小米上市财富增长400多亿至1,100亿元身价，较去年上升12位，小米上市，还有8位股东亦列入百富榜。而锂电巨头宁德时代(300750.SZ)的上市，不仅令董事长曾毓群以400亿元财富新上榜，宁德时代的成功上市还造就了另外六位股东首次上榜。
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