政治关系冷淡 中国对澳投资去年暴跌四成

今天发布的研究数据显示， 2017 年中国在澳大利亚的投资较前一年暴跌 40% 。澳大利亚国立大学数据库的数据显示，在 2016 年达到 149 亿澳元（ 1 澳大利亚元约合 4.87 元人民币）的峰值后，中国企业的投资额去年骤降至 89 亿澳元。数据显示， 2017 年，中国在澳大利亚矿业的交易仅占交易总额的一半稍多，医疗和社会援助约占 15% 。





数据库没有对去年投资急剧下降作出解释，但因为澳大利亚对中国涉嫌干预政府和媒体的担忧引发外交争吵，两国间的商业关系受到越来越大的压力。这些数字或许还反映了北京控制资本外流的决定。





今年早些时候，澳大利亚出口商将对华货运延误归咎于两国关系紧张，澳大利亚 6 月份通过了影响广泛的反外国干涉法，时任总理马尔科姆 · 特恩布尔说，这些法律在一定程度上旨在减少中国对其国家事务的干预。





该大学称，在对 2014 年至 2017 年的数据进行整理后发现，国有企业在中国对澳投资总额中约占 47% 。





出于有关国家安全的考虑，中国国有企业和其他与中国政府有关的企业计划在澳大利亚进行的几项高调投资都受到了阻挠。外国投资审核委员会目前正在考虑是否批准长江基建集团以 130 亿澳元收购天然气管道运营商 APA 集团的计划。





最新数据显示，去年中国对澳大利亚的投资下降了 40% ，这凸显了北京对华而不实收购的限制和堪培拉就敏感基础设施和房地产采取的更强硬立场所产生的影响。澳大利亚国立大学将于明天公布一个新的公共数据库，该数据库显示，中国的商业投资在 2016 年达到 149 亿澳元的顶峰，去年降至 89 亿澳元。





该项目负责人、澳大利亚国立大学的彼得 · 德莱斯代尔说： “ 这是中国对澳投资的不寻常下降。 ” 他指出，该降幅远远超过中国全球外国直接投资 19.3% 的降幅。中国投资急剧下降的背景是，堪培拉不愿加入 “ 一带一路 ” 基础设施项目。澳大利亚政府还对本国基础设施领域的外国投资采取了更强硬方针，并成立了关键基础设施监管中心，以评估潜在收购交易。





德莱斯代尔说： “ 与其封锁中国对基础设施的投资，不如两国坦率地坐下来讨论如何管控风险。（澳大利亚）存在对基础设施投资基金的强烈渴求，而这些渴求无法全靠国内满足。中国是国际市场上最大的新资本来源，它遥遥领先。 ”





去年中国对澳投资减少的背景是，在中国寻求扩大在该地区的影响力之际，澳大利亚对自身国家安全的担忧加剧。在 2015 年中国获得达尔文港的租赁权之后，澳大利亚遭到了美国政府的严厉批评。最近，政府实际上禁止了中国电信企业华为公司参与该国 5G 建设。





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