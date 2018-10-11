美国对伊朗制裁迫近 全球主要石油交易商对油市前景看法分歧

全球最大的几家贸易商行周三认为，油价不会跌破每桶65美元，而且随着美国制裁伊朗导致该国原油出口减少，油价在明年可能升逾100美元。
这些预估的范围说明，这些顶级交易商认为油市前景存在严重的不确定性，因为考虑到对伊制裁即将实施且预测2019年经济和能源需求放缓，这些可能导致交投动荡。
油价今年上扬，因预测11月4日将要生效的美国对伊制裁将令后者减少出口，从而令供应吃紧。伊朗是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国。布兰特原油上周触及86.74美元，为2014年以来高位。
托克(Trafigura)执行长(CEO)Jeremy Weir在伦敦举行的石油和货币会议(Oil & Moneyconference)会议上表示，明年油价高于每桶100美元他也不会感到意外。
其他对油价持相对乐观看法的有嘉能可(Glencore)(GLEN.L)油气业务负责人Alex Beard，他在同一场会议上表示，预计中期油价在85-90美元。
“我认为制裁将非常严厉，”Beard称，“如果有豁免，也会非常有限，而且我认为制裁不会结束，因其目标是2019年发生政权更迭。我看不到什么能够令油价大幅下跌的因素。”
他补充称，美国释出战略石油储备来缓解伊朗供应减少影响的可能性看来很小，而且就算释出影响也将有限，而欧洲国家旨在维持与伊朗贸易的计划也不大可能带来帮助。
“如果你使用的是美国金融系统，那么欧洲支付机制保护不了你...你可以付款，但别期望他们会把你当朋友，”他说。
Beard还说，美国基础设施的局限性可能限制其原油出口，否则，美国的原油出口原可能弥补缺口；而2019年即将上线的新炼厂可能令供应更加吃紧。
**需求减弱**
但一些交易商说，他们认为新兴市场部份需求将遭到破坏，这有助于抑制油价。
国际能源署(IEA)等预测机构指出，新兴市场危机和贸易争端可能削弱2019年全球需求；同时，非OPEC国家的产量上升将导致供应增加。
贡渥(Gunvor)执行长Torbjorn Tornqvist称，他预计明年油价将跌至70-75美元，指因需求增长放缓和市场供应良好。
“会有一些伊朗原油出口，但数量取决于价格。如果油价升至每桶100美元则将有豁免，倘若油价守在每桶80美元左右则不会有豁免，”Tornqvist表示。
维多的看法最为悲观，其董事长Ian Taylor预计，油价将达每桶65美元。
“我们已调降对今明两年的需求增长预估...我认为唯一的问题在于：二叠纪(盆地)的美国石油管道的输送量是否将在2019年下半年大幅增加？”Taylor称。（路透社）
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