美国对伊朗制裁迫近 全球主要石油交易商对油市前景看法分歧

全球最大的几家贸易商行周三认为，油价不会跌破每桶 65 美元，而且随着美国制裁伊朗导致该国原油出口减少，油价在明年可能升逾 100 美元。





这些预估的范围说明，这些顶级交易商认为油市前景存在严重的不确定性，因为考虑到对伊制裁即将实施且预测 2019 年经济和能源需求放缓，这些可能导致交投动荡。





油价今年上扬，因预测 11 月 4 日将要生效的美国对伊制裁将令后者减少出口，从而令供应吃紧。伊朗是石油输出国组织 (OPEC) 第三大产油国。布兰特原油上周触及 86.74 美元，为 2014 年以来高位。





托克 (Trafigura) 执行长 (CEO)Jeremy Weir 在伦敦举行的石油和货币会议 (Oil & Moneyconference) 会议上表示，明年油价高于每桶 100 美元他也不会感到意外。





其他对油价持相对乐观看法的有嘉能可 (Glencore)(GLEN.L) 油气业务负责人 Alex Beard ，他在同一场会议上表示，预计中期油价在 85-90 美元。





“ 我认为制裁将非常严厉， ”Beard 称， “ 如果有豁免，也会非常有限，而且我认为制裁不会结束，因其目标是 2019 年发生政权更迭。我看不到什么能够令油价大幅下跌的因素。 ”





他补充称，美国释出战略石油储备来缓解伊朗供应减少影响的可能性看来很小，而且就算释出影响也将有限，而欧洲国家旨在维持与伊朗贸易的计划也不大可能带来帮助。





“ 如果你使用的是美国金融系统，那么欧洲支付机制保护不了你 ... 你可以付款，但别期望他们会把你当朋友， ” 他说。





Beard 还说，美国基础设施的局限性可能限制其原油出口，否则，美国的原油出口原可能弥补缺口；而 2019 年即将上线的新炼厂可能令供应更加吃紧。





** 需求减弱 **





但一些交易商说，他们认为新兴市场部份需求将遭到破坏，这有助于抑制油价。

国际能源署 (IEA) 等预测机构指出，新兴市场危机和贸易争端可能削弱 2019 年全球需求；同时，非 OPEC 国家的产量上升将导致供应增加。





贡渥 (Gunvor) 执行长 Torbjorn Tornqvist 称，他预计明年油价将跌至 70-75 美元，指因需求增长放缓和市场供应良好。





“ 会有一些伊朗原油出口，但数量取决于价格。如果油价升至每桶 100 美元则将有豁免，倘若油价守在每桶 80 美元左右则不会有豁免， ”Tornqvist 表示。





维多的看法最为悲观，其董事长 Ian Taylor 预计，油价将达每桶 65 美元。





“ 我们已调降对今明两年的需求增长预估 ... 我认为唯一的问题在于：二叠纪 ( 盆地 ) 的美国石油管道的输送量是否将在 2019 年下半年大幅增加？ ”Taylor 称。（路透社）





Twitter

sgnypost





