下一场“经济海啸”或在2020年

西班牙《公众》日报网站 10 月 14 日刊载题为《预示下一场世界危机的 “ 超级风暴 ” 》的文章称，市场的神谕指向 2020 年。分析人士预言，到那时商业敌对行动将会加剧。在下一场超级风暴，美国的经济合作伙伴将争夺贸易顺差，或致力于消除商品和服务贸易逆差。现在保护主义已经占据了工业化国家的政治议程。由于各大央行跟随美联储脚步加息，导致国际融资成本上涨，商业投资以及家庭和消费者支出成本加大，股市崩溃，贸易和投资受阻几近于瘫痪。这是事实还是虚构？根据国际货币基金组织（ IMF ）最近的诊断，这是很有可能发生的场景。





这场风险极高的新海啸的震中在哪里？它主要是由特朗普政府及其盟友发起的自相残杀的贸易战所引起，它导致以下十大风险因素：





1. 全球化过程中保护主义的代价





文章称，在特朗普宣布开始贸易战之后， IMF 预计全球国内生产总值（ GDP ）因此减少半个百分点，而这还只是计算中美贸易战升级造成的影响，如果特朗普落实他后来的威胁，贸易战的影响范围将扩大到所有国家。 IMF 首席经济学家莫里斯 · 奥布斯特费尔德提醒说，贸易战将扩大不平等，因为回归保护主义会导致 “ 非包容性增长 ” ，导致社会排斥现象和就业不稳定，以及地方政治弊病。为寻求解决市场的无序全球化，民族民粹主义已经登陆欧洲和美国，这就是一种警示。





2. 股市对危险形势毫不在意





文章援引奥布斯特费尔德的话说，投资者表现得对经济风险毫不在意。市场分析人士认为，目前的投资环境与 2007 年相似，波动指数非常剧烈。在亚洲、美国和欧洲皆是如此，而新兴市场整体更是面对股市风险。





3.“ 强势美元 ” 在最糟糕时刻回归





文章称，全球企业以及不少新兴市场企业的债务都以美元计价，它们的负债规模在 2008 年危机之后有所增长。它们面临美元债务即将到期和金融环境恶化问题，这一切都是美联储的政策造成。 IMF 指出，这是一个恶性循环。





4. 新兴市场成为风险温度计





文章称， IMF 总裁拉加德警告说，高达 1000 亿美元的资金正准备从新兴市场出逃。太平洋投资管理公司强调，新兴市场股市正在经历 2011 年以来最糟糕的一年，而它今后的表现将取决于贸易紧张局势。预计今后美元将继续看涨，但如果华盛顿与北京的贸易战休战，那么货币竞赛也将随之结束。专家认为，如果商战尘埃落定，新兴市场所受的影响即使不能完全消失，至少也会减轻。





5. 财政赤字和失控的债务





文章认为，这是导致 IMF 调低今年美国经济增长预期的主要原因。 IMF 并不认可特朗普政府的经济政策，针对个人收入和企业利润的双重和慷慨的财政刺激，明显提高了美国经济和世界经济的风险，并且因为消费者和企业有了更大的支出自由，将刺激通货膨胀，而为了遏制价格又将导致新的利率上涨，以及不可避免的美元升值。





6. 美国经济过热





文章称，唯一准确预言 2008 年危机的经济学家努里尔 · 鲁比尼认为 2020 年左右将出现下一场危机，而主要原因在于美国经济过热。这也是美联储继续加息的理由，而其他央行也会跟随美国的加息脚步，货币会变得更加昂贵。这一切将导致市场中的流动资金减少，价格不断上涨。再加上贸易战的伤害、移民障碍、限制绿色经济发展以及基础设施建设经费缺乏，都将影响美国经济持续发展的动力以及稳定就业。





7. 全球负债过度





文章称， IMF 、鲁比尼以及主要投资银行一致认为， “ 超级风暴 ” 的担忧并非毫无依据。他们提到世界经济中银行以外的系统性风险，以及各国央行庞大的资产负债表，而且由于至今企业、政府和央行的备用资金已经大幅减少，一旦 2020 年危机真的来临，也难以出台刺激政策。债务恰恰是主要经济短板，真正的定时炸弹。拉加德在本周宣布，全球主权债务和私人债务总额已达 182 万亿美元，几乎是全球 GDP （约为 80 万亿美元）的两倍多，突破历史纪录。





8. 油价高涨将加快经济衰退





文章称，自夏季以来，油价已经上升到 80 美元以上，且很有可能在中期内上升至三位数，这将引发美国经济萎缩和全球经济活动暴跌。





9. 房地产潜伏着泡沫





文章称， 2008 年次贷危机的另一个主要触发因素是美国、西班牙和英国等国家房地产市场泡沫的破裂，现在这个泡沫再次若隐若现。伦敦、阿姆斯特丹、温哥华、多伦多、慕尼黑和香港等地的房地产市场火热。北欧国家也是一样。瑞银全球房地产指数认为这些城市的房地产过热，大多数人买不起房，且房租成为支出的大头。泡沫通常不会被识别出来，直到它们破裂。





10. 欧洲和日本经济增长疲软





文章称，

IMF

预计欧元区今年的经济增长率为

2%

，低于预期，日本的增长率只有

1%

。德意志银行认为欧元存在三大不确定因素，一是美欧贸易战，二是英国脱欧，三是意大利政治僵局。

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