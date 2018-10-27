特朗普向推特“开炮”:我的粉丝为啥增加这么慢？

当地时间 26 日，美国总统唐纳德 · 特朗普指责社交网络推特的管理者删除其帐号上的粉丝，并且阻碍其账号订阅人数的增长。

特朗普在推特上发文称， “ 推特已经从我的帐号上删除了很多人，更为重要的是，他们似乎增加了（特朗普帐号）的订阅难度，他们阻碍订阅增长，而且做得路人皆知。几个星期前它还是一艘火箭飞船的速度，现在它是飞艇的速度！这都是偏见吗？ ”





被称为 “ 推特治国 ” 的特朗普，在大选获胜后更是频繁发布推文。根据其推特账号的数据显示，截止目前，特朗普已经发布 3.94 万条推文，而他自己也订阅了 46 个帐号。值得一提的是，特朗普还在推特上 “ 炮轰 ” 过多人，包括美国前总统克林顿、前参议院多数党领袖哈里 · 里德等，连美国国会也没有躲过特朗普的推特 “ 扫射 ” ！

有分析认为， “ 推特治国 ” 体现着特朗普与美国国内主流媒体交恶的无奈性，这些媒体包括《纽约时报》、美国有线电视新闻网（ CNN ）等。特朗普 “ 通俄门 ” 被调查后，与美国主流媒体的关系就在不断恶化。特朗普认为，美国媒体报道新闻时，总是刻意的夸大事实，并将这一类新闻称为 “ 假新闻 ” 。

此前还爆出，包括《纽约时报》、《洛杉矶时报》、

CNN

等多家媒体记者，被白宫禁止进入一个简报会现场。

CNN

当时表示，由于他们曾经报道过特朗普不喜欢的事而被报复。《纽约时报》表示强烈抗议，批评白宫的做法影响政府的透明度及国家利益。

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