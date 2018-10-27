特朗普向推特“开炮”:我的粉丝为啥增加这么慢？

当地时间26日，美国总统唐纳德·特朗普指责社交网络推特的管理者删除其帐号上的粉丝，并且阻碍其账号订阅人数的增长。
特朗普在推特上发文称，“推特已经从我的帐号上删除了很多人，更为重要的是，他们似乎增加了（特朗普帐号）的订阅难度，他们阻碍订阅增长，而且做得路人皆知。几个星期前它还是一艘火箭飞船的速度，现在它是飞艇的速度！这都是偏见吗？”
被称为“推特治国”的特朗普，在大选获胜后更是频繁发布推文。根据其推特账号的数据显示，截止目前，特朗普已经发布3.94万条推文，而他自己也订阅了46个帐号。值得一提的是，特朗普还在推特上“炮轰”过多人，包括美国前总统克林顿、前参议院多数党领袖哈里·里德等，连美国国会也没有躲过特朗普的推特“扫射”！
有分析认为，“推特治国”体现着特朗普与美国国内主流媒体交恶的无奈性，这些媒体包括《纽约时报》、美国有线电视新闻网（CNN）等。特朗普“通俄门”被调查后，与美国主流媒体的关系就在不断恶化。特朗普认为，美国媒体报道新闻时，总是刻意的夸大事实，并将这一类新闻称为“假新闻”。
此前还爆出，包括《纽约时报》、《洛杉矶时报》、CNN等多家媒体记者，被白宫禁止进入一个简报会现场。CNN当时表示，由于他们曾经报道过特朗普不喜欢的事而被报复。《纽约时报》表示强烈抗议，批评白宫的做法影响政府的透明度及国家利益。
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