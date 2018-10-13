‘凛冬将至’：印尼总统警告称贸易战可能比当年金融危机更严峻

印尼总统佐科 - 维多多 (Joko Widodo) 周五敦促全球央行官员和财长防范愈演愈烈的全球经济增长风险，因为中美贸易战愈发白热化使新兴市场和发达市场都难逃一劫。





在印尼主持的国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行全体会议上，佐科在演讲中多次引用 HBO 的电视剧《权力的游戏》来解释全球经济面临的风险。剧中多个家族和王国在一个虚拟的大陆上争夺权力。





“ 全球经济中的这些问题，足以让我们感觉到： ‘ 凛冬将至 ’ ， ” 他引用了剧中人物常用的一句话来说明问题。





本次会议有逾 19,000 名代表和嘉宾参加，包括部长、央行总裁和部分领导人。眼下全球金融市场再现动荡，从华尔街到欧洲和亚洲股市，投资人抛售数以千亿美元计的股票。





市场担忧中美贸易战可能破坏全球供应链，给全球贸易和投资降温，这也是佐科所强调的风险。





佐科表示，全球经济中的敌对情绪越来越浓， “ 情势比 10 年前的全球金融危机更加严峻。 ”





他并未点名任何国家，而是说像印尼这样的新兴市场笼罩在中美贸易战、以及发达经济体收紧货币政策的疑虑下，经济已经受到风暴局势打击。





在贸易战疑虑下，市场动荡已经延伸至发达市场，美国股市周四已经连续第六个交易日下跌。





美国和中国过去几个月已经针锋相对地互征关税，规模高达千亿美元计。





特朗普政府要求中国在智产权、减少高科技工业补助、扩大开放市场给外国业者竞争、以及降低政治上敏感的美国商品贸易顺差等方面作出彻底的变革。





中国周五公布 9 月出口意外加速增长，且与美国间的贸易顺差创下纪录新高，可能使紧张情势进一步升高。中国 9 月自美国的贸易顺差达 341.3 亿美元，轻松超越 8 月的 310.5 亿美元。





佐科称， “ 近来主要经济体间的关系感觉越来越像是《权力游戏》的剧情。 ”





“ 我们忙着互相争战、互相竞争，却忽略了与日俱增的威胁，无论富与穷、大或小，都一个样。 ”





**G20 成员国需要解决贸易紧张问题 **





本周稍早 IMF 将 2018 和 2019 年全球经济成长率预估从 7 月预计的 3.9% 下调至 3.7% ，指因贸易战产生严重影响，而且新兴市场在流动性收紧和资本外流的窘境中挣扎。





周四， IMF 还在其一年两次的亚太地区报告中警告称，如果美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 及其他主要央行收紧货币政策的步伐比预期更快，那么新兴经济体市场大跌可能加剧。





今年 20 国集团 (G20) 财经领导人会议主席杜霍夫内称， G20 成员国之间的贸易紧张问题依然存在，必须由直接涉及的国家来解决。





“G20 可以为讨论贸易问题提供平台， ” 杜霍夫内在巴厘岛举行的 G20 会议后的记者会上称。 “ 但分歧必须由直接涉及紧张形势的成员国来解决。 ”





佐科呼吁齐聚巴厘岛的各国财长和央行总裁 “ 缓解贸易战、技术中断和市场动荡带来的冲击 ” 。





IMF 总裁拉加德在全体会议上估计，当前贸易紧张局势的升级，可能使未来两年全球 GDP 成长率减少近 1 个百分点。





“

显然，我们需要缓和这些冲突，

”

拉加德称。（路透社）

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