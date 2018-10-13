‘凛冬将至’：印尼总统警告称贸易战可能比当年金融危机更严峻

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周五敦促全球央行官员和财长防范愈演愈烈的全球经济增长风险，因为中美贸易战愈发白热化使新兴市场和发达市场都难逃一劫。
在印尼主持的国际货币基金组织(IMF)和世界银行全体会议上，佐科在演讲中多次引用HBO的电视剧《权力的游戏》来解释全球经济面临的风险。剧中多个家族和王国在一个虚拟的大陆上争夺权力。
“全球经济中的这些问题，足以让我们感觉到：‘凛冬将至’，”他引用了剧中人物常用的一句话来说明问题。
本次会议有逾19,000名代表和嘉宾参加，包括部长、央行总裁和部分领导人。眼下全球金融市场再现动荡，从华尔街到欧洲和亚洲股市，投资人抛售数以千亿美元计的股票。
市场担忧中美贸易战可能破坏全球供应链，给全球贸易和投资降温，这也是佐科所强调的风险。
佐科表示，全球经济中的敌对情绪越来越浓，“情势比10年前的全球金融危机更加严峻。”
他并未点名任何国家，而是说像印尼这样的新兴市场笼罩在中美贸易战、以及发达经济体收紧货币政策的疑虑下，经济已经受到风暴局势打击。
在贸易战疑虑下，市场动荡已经延伸至发达市场，美国股市周四已经连续第六个交易日下跌。
美国和中国过去几个月已经针锋相对地互征关税，规模高达千亿美元计。
特朗普政府要求中国在智产权、减少高科技工业补助、扩大开放市场给外国业者竞争、以及降低政治上敏感的美国商品贸易顺差等方面作出彻底的变革。
中国周五公布9月出口意外加速增长，且与美国间的贸易顺差创下纪录新高，可能使紧张情势进一步升高。中国9月自美国的贸易顺差达341.3亿美元，轻松超越8月的310.5亿美元。
佐科称，“近来主要经济体间的关系感觉越来越像是《权力游戏》的剧情。”
“我们忙着互相争战、互相竞争，却忽略了与日俱增的威胁，无论富与穷、大或小，都一个样。”
**G20成员国需要解决贸易紧张问题**
本周稍早IMF将2018和2019年全球经济成长率预估从7月预计的3.9%下调至3.7%，指因贸易战产生严重影响，而且新兴市场在流动性收紧和资本外流的窘境中挣扎。
周四，IMF还在其一年两次的亚太地区报告中警告称，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)及其他主要央行收紧货币政策的步伐比预期更快，那么新兴经济体市场大跌可能加剧。
今年20国集团(G20)财经领导人会议主席杜霍夫内称，G20成员国之间的贸易紧张问题依然存在，必须由直接涉及的国家来解决。
“G20可以为讨论贸易问题提供平台，”杜霍夫内在巴厘岛举行的G20会议后的记者会上称。“但分歧必须由直接涉及紧张形势的成员国来解决。”
佐科呼吁齐聚巴厘岛的各国财长和央行总裁“缓解贸易战、技术中断和市场动荡带来的冲击”。
IMF总裁拉加德在全体会议上估计，当前贸易紧张局势的升级，可能使未来两年全球GDP成长率减少近1个百分点。
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