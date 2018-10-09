瑞士银行外国公民账户保密制度终结 信息多国共享

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，瑞士联邦税务管理局日前发布公告称，依据国际金融账户涉税信息自动交换（ AEOI ）标准，今年 9 月，瑞士联邦税务管理局已和有关国家税务机关签署金融账户信息交换协议。该协议的签署，将使协议国税务部门能够随时核查确认纳税人是否如实申报海外账户。





据报道，近年来，在国际社会舆论压力下，瑞士银行业的保密制度已经在不断弱化。 2014 年 7 月，受二十国集团（ G20 ）委托，经济合作与发展组织（ OECD ）发布了 AEOI 标准，获得了当年 G20 布里斯班峰会的核准，成为了各国加强国际税收合作、打击跨境逃避税提供了有力工具。

据悉，在 G20 的推动下，截至 2017 年 6 月 30 日，全球已有百余个国家和地区承诺履行 AEOI 标准义务， 90 多个国家和地区签署了实施该标准的多边主管当局协议或双边主管当局协议。

瑞士联邦税务管理局公告称，到 2019 年，如果合作国家能够满足保密性和数据安全标准，届时，瑞士银行业数据共享方将扩展至 80 个多国家和地区。

公告表示，首批与瑞士联邦税务管理局进行银行信息交换的国家，主要为欧盟国家和澳大利亚、加拿大、根西岛、冰岛、马恩岛、日本、泽西岛、挪威以及韩国。





公告强调，在欧盟成员国中，塞浦路斯和罗马尼亚暂时被排除在外，原因在于这两个国家的金融保密性，以及数据安全方面尚未达到国际标准。此外，瑞士向澳大利亚和法国的数据传送暂时延迟，主要因为上述两国由于技术原因尚未向瑞士联邦税务管理局传送数据。

公告称，目前瑞士税务管理局已向合作方共享了约 200 万条金融账户信息，同时也收到了相关国家传送的数以百万计的信息。信息内容主要包括，银行账户持有者姓名、住址、国籍、纳税识别信息、税务申报机构、账户余额等相关资料。

到目前为止，瑞士境内包括银行、信托和保险公司在内 7000 多家金融机构，已经在瑞士联邦税务管理局登记，并开始进行金融账户信息共享。

公告指出，瑞士公民在本土银行信息不在共享之列，金融机构向瑞士联邦税务管理局共享的银行账户信息，均为外国公民在瑞士的账户信息。瑞士当局目前受该国法律制约，依然无法获取本国公民在境内金融机构账户资料。

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