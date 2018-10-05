爱因斯坦“上帝之信”将再拍卖 或至少一百万美元

据美国有线电视新闻网（ CNN ） 4 日报道，著名物理学家阿尔伯特 • 爱因斯坦的亲笔信 “ 上帝之信 ” 将于 12 月初在美国纽约拍卖，预计至少拍得一百万美元。

1954 年 1 月 3 日，爱因斯坦用德语给同为犹太裔的哲学家埃里克 • 古特金（ Erik Gutkind ）写了一封信，作为对后者著作（ Choose Life ： The Biblical Call to Revolt ）的读后感。爱因斯坦受朋友推荐阅读了古特金的书，随后在这封信里表达了他对上帝的看法。





“‘ 上帝 ’ 这个词对我来说不过是一种措辞和人类弱点的产物，而《圣经》不过是汇集了传奇故事之大成，但其内容仍原始而幼稚 ” 。爱因斯坦在信中这样写道， “ 再怎么细致地诠释，（对我而言）都不能改变这一事实。这些细致的诠释种类繁多，但几乎都跟原始内容无关。对我来说犹太教和所有其它宗教一样，是最幼稚迷信的化身。 ”

负责本次拍卖的佳士得拍卖行一名高级书籍与手稿专家彼得 • 科拉奈特介绍说，这封信被看作是 “ 宗教与科学之辩具有决定性意义的论述之一 ” 。

众所周知，爱因斯坦自己也是一名犹太人。他说自己年幼时曾经很虔诚，但从 12 岁起便开始质疑传统宗教。后来，他曾提出 “ 宇宙宗教感 ” 这个概念，并表示 “ 没有宗教的科学是跛子，没有科学的宗教是瞎子。 ” 从事科学与宗教研究的牛津大学荣誉退休教授约翰 • 布鲁克表示，其实爱因斯坦像过去许多伟大的科学家一样，对宗教采取了比较模棱两可的态度。这封信的内容，将为人们对他宗教观的争论火上加油。

近年来，这封信已数次辗转于各类拍卖场，它曾于

2012

年和

2015

年在拍卖网站和布伦斯伯瑞拍卖会。佳士得拍卖行称，估计这次的成交价格会落在一百万到一百五十万美元之间。

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