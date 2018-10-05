    • 2018年10月5日

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    爱因斯坦“上帝之信”将再拍卖 或至少一百万美元

    星期五, 十月 05, 2018 ,

    据美国有线电视新闻网（CNN4日报道，著名物理学家阿尔伯特爱因斯坦的亲笔信上帝之信将于12月初在美国纽约拍卖，预计至少拍得一百万美元。
    　　
    195413日，爱因斯坦用德语给同为犹太裔的哲学家埃里克古特金（Erik Gutkind）写了一封信，作为对后者著作（Choose Life The Biblical Call to Revolt）的读后感。爱因斯坦受朋友推荐阅读了古特金的书，随后在这封信里表达了他对上帝的看法。

    “‘上帝这个词对我来说不过是一种措辞和人类弱点的产物，而《圣经》不过是汇集了传奇故事之大成，但其内容仍原始而幼稚。爱因斯坦在信中这样写道，再怎么细致地诠释，（对我而言）都不能改变这一事实。这些细致的诠释种类繁多，但几乎都跟原始内容无关。对我来说犹太教和所有其它宗教一样，是最幼稚迷信的化身。
    　　
    负责本次拍卖的佳士得拍卖行一名高级书籍与手稿专家彼得科拉奈特介绍说，这封信被看作是宗教与科学之辩具有决定性意义的论述之一
    　
    众所周知，爱因斯坦自己也是一名犹太人。他说自己年幼时曾经很虔诚，但从12岁起便开始质疑传统宗教。后来，他曾提出宇宙宗教感这个概念，并表示没有宗教的科学是跛子，没有科学的宗教是瞎子。从事科学与宗教研究的牛津大学荣誉退休教授约翰布鲁克表示，其实爱因斯坦像过去许多伟大的科学家一样，对宗教采取了比较模棱两可的态度。这封信的内容，将为人们对他宗教观的争论火上加油。
    　　
    近年来，这封信已数次辗转于各类拍卖场，它曾于2012年和2015年在拍卖网站和布伦斯伯瑞拍卖会。佳士得拍卖行称，估计这次的成交价格会落在一百万到一百五十万美元之间。

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