美国发布新版《国家反恐战略》 突出“美国优先”

美国总统特朗普 4 日发布新版《国家反恐战略》。白宫官员当天表示，新版战略为美国应对各种恐怖威胁提供了指引。

这是美国政府自 2011 年以来发布的首份《国家反恐战略》。根据新版战略，美国未来在反恐领域将聚焦六个方面：从源头上追逐恐怖分子、切断恐怖分子获取支持的渠道、更新并整合反恐资源、保护并提升美国基础设施的应对能力、打击恐怖分子的招募和极端化 “ 洗脑 ” 过程、与国际盟友携手加强反恐能力建设。





白宫当天公布的消息显示，新版战略将突出 “ 美国优先 ” ，包括强化边境安全、加强入境检查、保护重要基础设施等。白宫还肯定特朗普政府在打击 “ 伊斯兰国 ” 、应对伊朗威胁、强化北约反恐能力等方面所取得的进展。

美国总统国家安全事务助理博尔顿 4 日在媒体吹风会上表示，全球范围内的恐怖组织正呈现出复杂化、扩散性强的特点，新版战略为美国应对各种恐怖威胁提供了指引。

博尔顿表示，美国未来将不再聚焦于某一个组织，而是将着眼点放在所有能够对美国造成伤害的恐怖分子，打击恐怖组织的招募、极端化 “ 洗脑 ” 、调遣、资金流向、串通等活动。

博尔顿称，美国将采取行动限制恐怖组织借助互联网招募新成员，进一步整合美国军方、执法部门、情报部门的资源防范 “ 独狼式 ” 恐怖袭击。

当被问及新版战略与奥巴马政府时期发布的反恐战略有何不同时，博尔顿表示，新战略更强调打击极端意识形态，更具全面性。他表示，特朗普总统始终认为，如果不能从源头上遏制极端意识形态，那么美国将无力应对全部恐怖威胁。

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