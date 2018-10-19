美陆军不作解释一年遣退500移民士兵 曾承诺给绿卡

美联社 10 月 12 日报道称，该社记者调查发现，在 12 个月的时间里，

美国陆军从 2017 年开始在不作解释的情况下开除这些士兵。

美联社记者采访了来自巴西、巴基斯坦、伊朗等国的十几名士兵，他们都说这一出人意料的举动让他们损失惨重。

到目前为止，尚不清楚被开除的人数和原因，因为陆军拒绝就具体案例进行探讨。但根据陆军上个月提交给美国哥伦比亚特区地区法院的清单，在 2017 年 7 月至 2018 年 7 月之间，有 502 名根据紧缺人才征兵计划应征入伍的军人被开除。

该清单是这周应本社要求公布的，它把 “ 拒绝入伍 ” 作为开除三分之二新兵的理由。但至少有一名新兵表示这不准确，而在他的档案中，他就是因为这个原因被开除的。

招募人员曾对干苏赫说，他的土耳其语技能将成为军队的一项财富。而干苏赫却说，他完全不知道自己已经被开除，直到今年夏天他请国会议员办公室帮他搞清楚为什么他的安全筛查要花这么久时，他才得知这个消息。

干苏赫说： “ 我从未说过我拒绝入伍，从来都没有说过。 ” 他说，事实上，在接到征兵处的电话后，他选择再服一年役。





这位明尼苏达州立大学的毕业生说，在得知自己被开除后， “ 我就崩溃了 ” 。

国防部表示不会就个别案件发表评论。

22% 的被遣散移民士兵被告知他们的入门级表现和行为不达标，五角大楼发言人卡拉 · 格利森表示，这可能包括受伤在内。由于安全筛查结果不佳， 10%—— 即 48 名军人 —— 被列入退伍名单。这可能包括家庭成员在另一个国家 —— 这是很典型的移民现象 —— 或者军方没有在合理的时间内完成所有的筛查工作。

有 3 人因为过于冷漠或个人问题被开除，两人因为在入伍后与警察发生摩擦而被开除，一人是因为怀孕，另一人的原因与教育有关，可能是有了上大学的机会。

清单上说，有两人 “ 谢绝 ” 去新兵训练营，还有两人被开除的原因 “ 不明 ” ，国防部表示无法解释。

服役人员的姓名和其他个人信息已经从清单上删除，以保护他们的隐私。

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