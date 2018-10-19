FB又被骂了 这次是因为向丧子母亲投放婴儿产品广告

10月19日早间消息，一位女性通过Facebook透露她的孩子胎死腹中后，Facebook依然会继续向其推送婴儿产品广告。此举遭到英国社会的广泛批评。
一位名叫安娜·英格兰-科尔（Anna England-Kerr）的用户表示，当她在这家社交网络上分享自己的遭遇后，仍然会看到婴儿床、婴儿毛毯和奶瓶的广告，最近还看到了试管婴儿的广告。然而，她之前已经进行过系统设置，所以Facebook本应屏蔽这些内容。
“Facebook真的有责任解决这个问题，不能让失去骨肉的父母自行从社交网络上删除这些内容。这么做才能帮助他们从悲伤中恢复过来。”她接受媒体采访时说。
英格兰-科尔在发给Facebook的公开信中详细解释了自己的这番遭遇。
Facebook发言人表示，他们已经发现这个漏洞，问题出在英格兰-科尔尝试使用的“隐藏广告话题”功能中的机器学习模型。
“我们仍在解决这个问题，改进我们的产品。”该公司在声明中说，“我们还将继续投资机器学习模型，提升探测效果，规避这类广告。我们已经跟安娜沟通过，表达了对她遭遇的深切同情，并对由此给她带来的任何额外痛苦深表难过。”
此番争议正值该公司在遭遇“剑桥分析”数据泄密丑闻之后，试图重新获得用户信任之际。
Facebook今年9月披露，黑客利用几个软件漏洞获取了多达5000万个帐号的登录信息。Facebook上周还表示，此次被黑事件导致1400万用户的私人信息被盗，包括搜索结果、最近的位置、家庭住址等。
英格兰-科尔表示，她周三接到了Facebook欧洲、中东和非洲地区副总裁尼克拉·门德尔松（Nicola Mendelsohn）的电话。这位高管对她表达了哀悼之情，“她对Facebook在我的女儿去世后给我带来的感受十分抱歉。”
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