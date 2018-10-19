FB又被骂了 这次是因为向丧子母亲投放婴儿产品广告

10 月 19 日早间消息，一位女性通过 Facebook 透露她的孩子胎死腹中后， Facebook 依然会继续向其推送婴儿产品广告。此举遭到英国社会的广泛批评。

一位名叫安娜 · 英格兰 - 科尔（ Anna England-Kerr ）的用户表示，当她在这家社交网络上分享自己的遭遇后，仍然会看到婴儿床、婴儿毛毯和奶瓶的广告，最近还看到了试管婴儿的广告。然而，她之前已经进行过系统设置，所以 Facebook 本应屏蔽这些内容。

“Facebook 真的有责任解决这个问题，不能让失去骨肉的父母自行从社交网络上删除这些内容。这么做才能帮助他们从悲伤中恢复过来。 ” 她接受媒体采访时说。

英格兰 - 科尔在发给 Facebook 的公开信中详细解释了自己的这番遭遇。





Facebook 发言人表示，他们已经发现这个漏洞，问题出在英格兰 - 科尔尝试使用的 “ 隐藏广告话题 ” 功能中的机器学习模型。

“ 我们仍在解决这个问题，改进我们的产品。 ” 该公司在声明中说， “ 我们还将继续投资机器学习模型，提升探测效果，规避这类广告。我们已经跟安娜沟通过，表达了对她遭遇的深切同情，并对由此给她带来的任何额外痛苦深表难过。 ”

此番争议正值该公司在遭遇 “ 剑桥分析 ” 数据泄密丑闻之后，试图重新获得用户信任之际。

Facebook 今年 9 月披露，黑客利用几个软件漏洞获取了多达 5000 万个帐号的登录信息。 Facebook 上周还表示，此次被黑事件导致 1400 万用户的私人信息被盗，包括搜索结果、最近的位置、家庭住址等。

英格兰

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科尔表示，她周三接到了

Facebook

欧洲、中东和非洲地区副总裁尼克拉

·

门德尔松（

Nicola Mendelsohn

）的电话。这位高管对她表达了哀悼之情，

“

她对

Facebook

在我的女儿去世后给我带来的感受十分抱歉。

”

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