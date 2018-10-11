捷豹路虎在华销量大跌致英国工厂停产 英媒:贸易战抑制需求

英媒称，因中美贸易紧张关系损害消费者信心，捷豹路虎在华销量大跌，该公司在英国索利哈尔的工厂将停产两周。





据英国《卫报》网站 10 月 8 日报道，继今年裁减 1000 名临时工之后，该厂尚有 9000 名员工。工厂将从 10 月 22 日起停产两周。由于 9 月在华销量暴跌 46% ，捷豹路虎做出上述决定。中国是捷豹路虎在全球最大的市场，去年约占其全球总销量的近四分之一。





报道称，印度塔塔集团拥有的捷豹路虎公司今年屡屡不顺，此次停产是最新挫折。因中国消费需求低迷，加上影响整个汽车行业的问题，包括柴油车销量下跌及英国脱欧带来的不确定因素，捷豹路虎公司被迫裁员，没被裁减的员工则每周工作三天。





捷豹路虎在英国有将近 4 万名员工。公司发言人说索利哈尔工厂停产期间工人仍然有薪水。

报道称，此前捷豹路虎公司曾公布，在截至 6 月底的季度中公司亏损 2.64 亿英镑，主要原因在于中国（销量大跌）。公司认为消费者是在推迟购车，要等到降低汽车进口税之后再买。不过，公司表示，减税后预计会出现的销量反弹并未成真，中美的贸易紧张关系加剧抑制了需求。





报道称，由于中国销量下降，加上北美销量下跌近

7%

，捷豹路虎本月的总销量下降

12.3%

，至

57114

辆。几周前，公司刚刚宣布布罗米奇堡工厂实行每周三天工作制，原因是柴油车销量暴跌以及英国脱欧影响。

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