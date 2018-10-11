日媒：第四次工业革命“调整成本”高昂

“ 工业革命 ” 一词原本特指从 18 世纪后半叶至 19 世纪主要发生在英国的一系列技术创新推动的工业变革，以及由此带来的一系列结构性社会变革。目前的普遍共识是，继第二次和第三次工业革命之后，我们所处的世界正处于第四次工业革命之中。





因此，现在 “ 工业革命 ” 的含义是，技术创新带来的工业和社会结构的变化。第一次工业革命始于 1769 年。这一年，詹姆斯 · 瓦特发明了以煤为燃料的蒸汽机。蒸汽印刷机取代了手工操作的印刷机，使信息得以广泛而迅速地传播。蒸汽机车和轮船大大提高了人员与商品的运输速度，开启了大规模运输时代。





铁路取代了信使和马车，汽船取代了帆船。这的确具有划时代意义。从 19 世纪下半叶到 20 世纪初发生的第二次工业革命的主要推动力是电和石油。电话和收音机是通信革命的典型代表。大量家用电器得以发明，大大提高了人们生活的便利性和舒适性。





20 世纪初，水和煤是仅有的发电能源。另一主要能源 —— 石油，被加工成汽油、轻油和重油，为汽车、螺旋桨飞机和船舶等交通工具提供动力。计算机是始于 20 世纪 60 年代的第三次工业革命的推动力。计算机从上世纪 60 年代和 70 年代的大型主机发展为 80 年代的台式个人电脑和 90 年代的笔记本电脑。





体积的不断缩小有助于降低计算机的价格，促进其传播和使用。 90 年代后半期，雅虎和谷歌等互联网搜索引擎在日本出现。这极大地促进了电子邮件和手机的使用，从而引发了通信领域的重大革命。目前仍在进行的第四次工业革命始于 2005 年前后，其推动力是具有深度学习能力的人工智能、物联网和智能手机。





运输部门也在发生重大革命。据悉，英国和法国正在研究从 2040 年起禁止销售内燃机汽车。从保护环境和降低生产成本的角度来看，电动汽车远远优于传统汽车。因此， “ 石油世纪 ” 即将结束。





过去的三次工业革命都产生了积极影响，促进了经济的显著增长与发展，大大提高了日常生活的便利性和舒适性。工业革命确实引发了产业结构的巨大变化。





这导致一些产业成为赢家，另一些产业成为输家。同样，一些人从中受益，另一些人却遭受冲击。摩擦性破产、失业和贫富差距是每一次工业革命带来的负面影响，这些影响被称为 “ 调整成本 ” 。





政府、企业和个人都必须承担一定的调整成本，以换取宏观经济增长和发展带来的好处。至少在过去的三次工业革命中，我们得到的好处远远超过我们不得不承担的调整成本。但对于第四次工业革命，人们却不再大谈特谈光明的未来。





日本野村综合研究所和英国牛津大学联合开展的一项研究显示，人工智能和机器人未来将取代大量人类劳动力，到 2030 年左右， 49% 的日本工人将失业。在过去的三次工业革命中，技术创新深化和扩张的速度比较缓和，这使人们较容易适应变化。





但第四次工业革命的不同之处在于，创新的速度异常之快。以 iPhone 手机为例，它是 2007 年推出的，但全世界目前正在使用中的 iPhone 手机数量接近 10 亿部。





技术创新的速度越快，调整成本就越高。换言之，企业破产、失业和贫富差距的巨大浪潮将以惊人的速度继续翻滚。但正如日本一句古老谚语所说， “ 有备无患 ” 。是时候就如何聪明地适应第四次工业革命可能带来的变化展开认真而公开的讨论了。





Twitter

sgnypost





