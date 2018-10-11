英国夫妇给刚出生儿子起名阿道夫 还向他行纳粹礼

近期，一对英国夫妇因涉嫌参与被禁新纳粹组织 “ 国家行动（ National Action ） ” 被起诉。据《独立报》 9 日报道，这对夫妇不但自己参与其中，还将刚出生的儿子命名为 “ 阿道夫 ” ，向孩子行纳粹军礼。

报道称，涉案的分别是 22 岁的托马斯（ Adam Thomas ）和 38 岁的帕塔塔斯（ Claudia Patatas ）夫妇，及 27 岁的博古诺维奇（ Daniel Bogunovic ）。起诉他们的检察官詹姆森（ Barnaby Jameson ） 9 日表示，三人都是 “ 国家行动 ” 的成员。





“ 国家行动 ” 是一个总部位于英国的极右翼新纳粹组织，成立于 2013 年，在英国各地进行 “ 白色圣战 ” ，宣扬 “ 白人至上 ” 。自 2016 年 12 月 16 日起，它被英国根据《 2000 年恐怖主义法案》禁止，成为首个被英国内政部列入禁止名单的极右翼组织。

尽管如此，该组织还是继续活动， 2017 年 9 月 5 日，英国警方以涉嫌加入极右翼组织、参与谋划、煽动恐怖行动为由逮捕了该组织 5 名嫌疑人。

加入 “ 国家行动 ” 意味着触犯英国法律。托马斯夫妇于今年 1 月被捕，后获得保释。英媒提供的照片显示，帕塔塔斯出现在法庭时，佩戴着用于监控的其行踪的电子脚环。





詹姆森在庭审现场列举了托马斯等人参与 “ 国家行动 ” 的证据。他指出，托马斯和博古诺维奇对砍刀有 “ 特别的兴趣 ” ，检方还在托马斯的电脑上发现了制造炸弹的指令。 2016 年 11 月，托马斯还申请了枪支许可证。

詹姆森指出，托马斯等三人与 “ 其他著名国家行动人物 ” 有联系，包括该组织头目之一的迪肯（ Alexander Deakin ）和因囤积武器、密谋发动种族战争的组织成员、英国陆军士兵韦维拉宁（ Mikko Vehvilainen ）。托马斯夫妇的手机上被发现存有韦维拉宁武器库的照片。

值得注意的是，托马斯夫妇不仅自己涉嫌参与新纳粹组织，还试图将自己襁褓中的孩子拖下水，用希特勒的名字为其命名。在法院 9 日的庭审中，詹姆森透露，托马斯夫妇育有一个小男孩，出于法律原因，无法公开孩子的全名，但孩子的中间名是 “ 阿道夫 ” 。





虽然在英国起名 “ 阿道夫 ” 并不违法，但由于希特勒的缘故，普通英国父母对这个名字也嗤之以鼻。《每日电讯报》 2010 年曾统计，英国自二战以来只有 20 个新生儿被命名为 “ 阿道夫 ” 。

詹姆森指出： “ 考虑到孩子是在 ‘ 国家行动 ’ 被禁止将近一年后出生的，你可能会认为阿道夫这个名字，即使只是中间名，仍具有重大意义。 ”

报道称，在托马斯夫妇 1 月被捕后，一张激进纳粹分子弗莱彻（ Darren Fletcher ）拿着 “ 卐 ” 字旗对托马斯儿子行纳粹军礼的照片被发现。

现年 28 岁的弗莱彻是托马斯夫妇的 “ 密友 ” ， 2014 年因在舞台上扮演 3K 党及绞刑被判种族仇恨罪； 2018 年 1 月因涉嫌参与恐怖组织与托马斯夫妇一同被捕，他还面临 5 项违反社会行为秩序指控。





詹姆森说，本案涉及一种 “ 特殊类型的恐怖 ” ，它由仇恨和分裂所助长，产生于对白人至上的狂热与信仰，这一案件将详细说明 “‘ 国家行动 ’ 成员所犯下的仇恨罪行以及他们准备散布恐怖的残忍行为。 ”

《每日邮报》称，被起诉的三人都否认了指控，案件目前仍在审理过程中，预计将持续四周。

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