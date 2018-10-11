    • 2018年10月11日

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    英国夫妇给刚出生儿子起名阿道夫 还向他行纳粹礼

    星期四, 十月 11, 2018

    近期，一对英国夫妇因涉嫌参与被禁新纳粹组织国家行动（National Action被起诉。据《独立报》9日报道，这对夫妇不但自己参与其中，还将刚出生的儿子命名为阿道夫，向孩子行纳粹军礼。
    　　
    报道称，涉案的分别是22岁的托马斯（Adam Thomas）和38岁的帕塔塔斯（Claudia Patatas）夫妇，及27岁的博古诺维奇（Daniel Bogunovic）。起诉他们的检察官詹姆森（Barnaby Jameson9日表示，三人都是国家行动的成员。

    国家行动是一个总部位于英国的极右翼新纳粹组织，成立于2013年，在英国各地进行白色圣战，宣扬白人至上。自20161216日起，它被英国根据《2000年恐怖主义法案》禁止，成为首个被英国内政部列入禁止名单的极右翼组织。
    　　
    尽管如此，该组织还是继续活动，201795日，英国警方以涉嫌加入极右翼组织、参与谋划、煽动恐怖行动为由逮捕了该组织5名嫌疑人。
    　　
    加入国家行动意味着触犯英国法律。托马斯夫妇于今年1月被捕，后获得保释。英媒提供的照片显示，帕塔塔斯出现在法庭时，佩戴着用于监控的其行踪的电子脚环。

    詹姆森在庭审现场列举了托马斯等人参与国家行动的证据。他指出，托马斯和博古诺维奇对砍刀有特别的兴趣，检方还在托马斯的电脑上发现了制造炸弹的指令。201611月，托马斯还申请了枪支许可证。
    　　
    詹姆森指出，托马斯等三人与其他著名国家行动人物有联系，包括该组织头目之一的迪肯（Alexander Deakin）和因囤积武器、密谋发动种族战争的组织成员、英国陆军士兵韦维拉宁（Mikko Vehvilainen）。托马斯夫妇的手机上被发现存有韦维拉宁武器库的照片。
    　　
    值得注意的是，托马斯夫妇不仅自己涉嫌参与新纳粹组织，还试图将自己襁褓中的孩子拖下水，用希特勒的名字为其命名。在法院9日的庭审中，詹姆森透露，托马斯夫妇育有一个小男孩，出于法律原因，无法公开孩子的全名，但孩子的中间名是阿道夫

    虽然在英国起名阿道夫并不违法，但由于希特勒的缘故，普通英国父母对这个名字也嗤之以鼻。《每日电讯报》2010年曾统计，英国自二战以来只有20个新生儿被命名为阿道夫
    　　
    詹姆森指出：考虑到孩子是在国家行动被禁止将近一年后出生的，你可能会认为阿道夫这个名字，即使只是中间名，仍具有重大意义。
    　　
    报道称，在托马斯夫妇1月被捕后，一张激进纳粹分子弗莱彻（Darren Fletcher）拿着字旗对托马斯儿子行纳粹军礼的照片被发现。
    　　
    现年28岁的弗莱彻是托马斯夫妇的密友2014年因在舞台上扮演3K党及绞刑被判种族仇恨罪；20181月因涉嫌参与恐怖组织与托马斯夫妇一同被捕，他还面临5项违反社会行为秩序指控。

    詹姆森说，本案涉及一种特殊类型的恐怖，它由仇恨和分裂所助长，产生于对白人至上的狂热与信仰，这一案件将详细说明“‘国家行动成员所犯下的仇恨罪行以及他们准备散布恐怖的残忍行为。
    　　
    《每日邮报》称，被起诉的三人都否认了指控，案件目前仍在审理过程中，预计将持续四周。

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