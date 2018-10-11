英国夫妇给刚出生儿子起名阿道夫 还向他行纳粹礼

近期，一对英国夫妇因涉嫌参与被禁新纳粹组织“国家行动（National Action）”被起诉。据《独立报》9日报道，这对夫妇不但自己参与其中，还将刚出生的儿子命名为“阿道夫”，向孩子行纳粹军礼。
报道称，涉案的分别是22岁的托马斯（Adam Thomas）和38岁的帕塔塔斯（Claudia Patatas）夫妇，及27岁的博古诺维奇（Daniel Bogunovic）。起诉他们的检察官詹姆森（Barnaby Jameson）9日表示，三人都是“国家行动”的成员。
“国家行动”是一个总部位于英国的极右翼新纳粹组织，成立于2013年，在英国各地进行“白色圣战”，宣扬“白人至上”。自2016年12月16日起，它被英国根据《2000年恐怖主义法案》禁止，成为首个被英国内政部列入禁止名单的极右翼组织。
尽管如此，该组织还是继续活动，2017年9月5日，英国警方以涉嫌加入极右翼组织、参与谋划、煽动恐怖行动为由逮捕了该组织5名嫌疑人。
加入“国家行动”意味着触犯英国法律。托马斯夫妇于今年1月被捕，后获得保释。英媒提供的照片显示，帕塔塔斯出现在法庭时，佩戴着用于监控的其行踪的电子脚环。
詹姆森在庭审现场列举了托马斯等人参与“国家行动”的证据。他指出，托马斯和博古诺维奇对砍刀有“特别的兴趣”，检方还在托马斯的电脑上发现了制造炸弹的指令。2016年11月，托马斯还申请了枪支许可证。
詹姆森指出，托马斯等三人与“其他著名国家行动人物”有联系，包括该组织头目之一的迪肯（Alexander Deakin）和因囤积武器、密谋发动种族战争的组织成员、英国陆军士兵韦维拉宁（Mikko Vehvilainen）。托马斯夫妇的手机上被发现存有韦维拉宁武器库的照片。
值得注意的是，托马斯夫妇不仅自己涉嫌参与新纳粹组织，还试图将自己襁褓中的孩子拖下水，用希特勒的名字为其命名。在法院9日的庭审中，詹姆森透露，托马斯夫妇育有一个小男孩，出于法律原因，无法公开孩子的全名，但孩子的中间名是“阿道夫”。
虽然在英国起名“阿道夫”并不违法，但由于希特勒的缘故，普通英国父母对这个名字也嗤之以鼻。《每日电讯报》2010年曾统计，英国自二战以来只有20个新生儿被命名为“阿道夫”。
詹姆森指出：“考虑到孩子是在‘国家行动’被禁止将近一年后出生的，你可能会认为阿道夫这个名字，即使只是中间名，仍具有重大意义。”
报道称，在托马斯夫妇1月被捕后，一张激进纳粹分子弗莱彻（Darren Fletcher）拿着“卐”字旗对托马斯儿子行纳粹军礼的照片被发现。
现年28岁的弗莱彻是托马斯夫妇的“密友”，2014年因在舞台上扮演3K党及绞刑被判种族仇恨罪；2018年1月因涉嫌参与恐怖组织与托马斯夫妇一同被捕，他还面临5项违反社会行为秩序指控。
詹姆森说，本案涉及一种“特殊类型的恐怖”，它由仇恨和分裂所助长，产生于对白人至上的狂热与信仰，这一案件将详细说明“‘国家行动’成员所犯下的仇恨罪行以及他们准备散布恐怖的残忍行为。”
《每日邮报》称，被起诉的三人都否认了指控，案件目前仍在审理过程中，预计将持续四周。
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