中美防长赞同“空中相遇准则”：增进互信 减少误判

海外媒体称，中国和美国的国防部长原则上同意了关于战机相遇的指导方针。这是太平洋国家为防止军事活动的增加无意中使冲突升级所作出的最新努力。





据香港《南华早报》网站 10 月 20 日报道，美国国防部长詹姆斯 · 马蒂斯说， 10 月 20 日在新加坡举行的东盟年度防长会议上，他和包括中国国务委员兼国防部长魏凤和在内的其他 7 位军方领导人对这些规定表示了广泛的赞同。





一天前，东盟十国的国防部长们正式通过了这份不具约束力的指针。





报道称，该文件遵循了此前达成的海上相遇安全准则，鼓励军用飞机与其他飞机建立联系，清楚表明自己的身份，避免可能引发反应的动作或姿态。文件说： “ 这些指导方针将有助于降低一旦发生误判时，相遇或事件会升级为冲突的可能性。 ”





由 18 个成员组成的 “10+8” 合作机制内，还包括澳大利亚、印度、日本、新西兰、俄罗斯和韩国。在明年于泰国举行的东盟会议上，该合作机制可能会正式全体通过空中相遇行为准则。

报道还称，马蒂斯在此次访问期间试图淡化与中国的军事争端。这次访问包括他与魏凤和的 90 分钟会晤。中国国防部说，尽管魏凤和重申了中国对南海和台湾问题的关切，但双方同意深化互信，推动两军关系成为两国关系的稳定器。





报道指出，中美近年来就空中的紧张相遇提出抱怨，双方都指责对方危及自己的飞机和人员的安全。





报道还指出，这些规则寻求在海上意外相遇规则基础上更进一步。





另据美国《华尔街日报》网站 10 月 20 日报道， 10 月 20 日，包括中美在内的 18 个国家原则上同意签署一套指导方针来管理军机可能出现的危险的遭遇。此举有助于给一些危险地区带来稳定。但这个举措也留下了足够的回旋余地，使一些国家可以无视这些新标准。





报道称，这个指导方针本质上扩展了 3 年前中美达成的一个类似协议。它的目的是在世界一些最紧张地区减少冲突和碰撞。





报道还称，这个原则上的协议将在明年被这 18 个国家正式通过。在东盟十国的支持下，它是在一个国防部长年度会议上达成的。该会议由新加坡主办。东盟国家 10 月 19 日正式同意了这些新指导方针。





新加坡国防部长黄永宏在会后告诉记者说： “ 这套指导方针在设置规范方面很有用。所有 18 个国家都同意原则上有力地支持这些指导方针。 ”





报道称，最新达成的空中遭遇框架协议禁止在空中发生快速或挑衅性的接近。它详细表述了有关清楚沟通的指导方针。这些指导方针中包含一些建议，以 “ 克制不文明的语言或不友好的形体姿态的使用 ” 。





报道还称，该协议由各国自愿遵守，不具备司法约束力。该协议的签约国将同意避免非专业的遭遇和鲁莽操作。该协议遵循了 2014 年的一项协议。 2014 年的协议是 20 多个国家之间达成的。它涉及船只遭遇方面的指导方针。





雅加达的战略和国际问题研究中心的高级研究员埃文 · 拉克斯马纳说，这套指导方针没有强制约束力，也未能涉及地理细节，但它 “ 比什么都没有强 ” 。他说： “ 如果没有一些得到广泛赞同的游戏规则，围绕军事危机或遭遇，可能很难建立互信。 ”





黄永宏说，事件升级的风险增加意味着，管理军事活动的现有指导方针需要改进。他说：

“

我们都知道，如果发生冲突事件，这会改变问题的实质。它会改变目前的局面。它会制造一系列无法控制的活动。

”





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