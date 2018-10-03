纽约时报深挖特朗普老底：通过逃税接收父亲大量财富

《纽约时报》周二公布的一项详细调查显示，特朗普和他的家人犯下了 “ 彻头彻尾的欺诈罪行 ” ，目的是将数亿美元从他的父亲弗雷德 · 特朗普的房地产帝国转移到他的子女身上，而无需缴纳适当的税款。

该报道引用 “ 大量机密纳税申报单和财务记录 ” 称，特朗普从父亲弗雷德 - 特朗普手中获得了相当于今天的 4.13 亿美元的房地产资产。

这一发现与特朗普一直以来对自己的描述形成了鲜明对比。根据特朗普的说法，他只从父亲那里获得了一笔 100 万美元的小额贷款，凭借自己的努力才积累了今天的财富和成功。

《纽约时报》称，特朗普和他的兄弟姐妹在一定程度上 “ 成立了一家假公司，以掩盖从他们父母那里获得的数亿美元 ” 。

该报对近 10 万页的资料进行调查统计，显示特朗普的父母向子女转移了近 10 亿美元的资产。根据美国法律，这需要缴纳约 5.5 亿美元的赠予和遗产税。而纽约时报的调查称，特朗普只缴纳了 5200 万美元税款。

不过，这篇文章指出，根据税务专家的说法，特朗普不太可能面临与这些行为相关的刑事指控，因为这些行为大部分发生在上世纪 90 年代，已经过了诉讼时效。





在给《纽约时报》的一份声明中，特朗普的律师查尔斯 - 哈德尔（ Charles Harder ）否认了这些指控，称 “ 时报提出的指控所依据的事实极为不准确。 ” 白宫新闻秘书桑德斯也支持特朗普关于自己财富的说法，说他只从父亲那里借了 100 万美元，并且后来还了这笔钱。

《纽约时报》的故事中最令人眼花缭乱的细节之一是特朗普在孩提时代赚了多少钱：

到 3 岁时，特朗普每年从他父亲的商业帝国得到的钱就相当于今天的 20 万美元。他 8 岁时就成了百万富翁。 17 岁时，他的父亲给了他一栋 52 个单元的公寓楼的部分所有权。在特朗普大学毕业后不久，他每年从父亲那里获得相当于今天 100 万美元的收入。这些钱随着年龄的增长而增加，到他四五十岁的时候，每年的收入超过 500 万美元。

针对《纽约时报》这一报道，纽约州税务和财政局一位发言人表示：

“

税务局正评估纽约时报文章中的指控，并积极寻求一切适当的调查途径。

”

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