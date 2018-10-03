当总统的代价：特朗普跌出福布斯美国富豪榜 身家缩水十多亿美元

新近统计发现，总统的光环没有给特朗普带来更多个人财富，反而一定程度上适得其反。

美东时间 2 日周二，《福布斯》报道称，据其估算，特朗普个人资产净值已经从 2015 年的 45 亿美元降至 31 亿美元，两年间缩水 14 亿美元。因此，在周三正式公布的福布斯美国 400 大富豪排行榜中，特朗普的名次比此前低 138 个位次。





华尔街见闻注意到，在 2017 年福布斯美国 400 大富豪榜单中，特朗普排在第 248 位。这意味着，今年特朗普将跌出前 400 名。





为何特朗普担任总统以后身家不增反跌？福布斯认为有三大原因：

主要源于媒体的深入报道，比如有报道披露，特朗普名下的豪宅并没有他本人所说的那么大。

市场因素，正逢电商冲击实体零售业，特朗普旗下商业地产带来收入因此剧减超过 1 亿美元。

特朗普出任总统的负面影响。比如大选获胜后，特朗普在迈阿密的度假村 Trump National Doral 失去了 10 万个订房间夜量。去年特朗普在美国的高尔夫会所收入下降 9% 。即使在特朗普最频繁光顾高尔夫会所的三个季度内，营业收入也只跌不增。





福布斯报道认为，如果特朗普当选后清仓拥有的商业投资，缴纳资本利得税，成立一只信托，仅仅投资股市，他的个人财富应该会比现在多 5 亿美元。





华尔街见闻发现，美国总统的年薪为 40 万美元，这还是在 2001 年国会批准加薪一倍之后的收入水平。小布什成为首位拿到这一史上 “ 最高 ” 年薪的美国总统。特朗普当选后曾发推文称，他当总统连一美元的薪水都不会领，几个月后又表示： “ 我会领一美元，那是法律要求的。 ”





特朗普成立的特朗普集团并未就上述福布斯报道向 CNBC 置评。白宫也没有置评。





不过特朗普的次子

Eric Trump

、特朗普集团的联合管理者在声明中向福布斯表示，父亲离开公司投身政界时做出了巨大牺牲。他所作的一切是为了美国人民。他丝毫没有参与特朗普集团事务，公然暗示他参与是无法容忍的。（华尔街见闻）

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