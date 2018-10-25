德国人对钱包满意 对前途担心

德国储蓄银行联合会周三在柏林发布的一项调查显示，德国民众对自身经济状况的满意程度达到了近20年来的最高点。相关的数据显示，过去几年来整体经济形势的良好发展势头，不仅使企业从中受益，也使民众的腰包更加充实。





这项具有代表性的民意调查是储蓄银行联合会授权民调公司发起的，共有2738人接受了问讯。共有63%的受访者对自己的经济状况表示"满意"或"非常满意"。只有8%的受访者表示，自身经济状况"不好"或"非常不好"。同往年的民调结果相比较可以发现，2018年的满意度是2001年开启此项民调以来最高的一次。2005年前后进行的民调中，对自身经济状况表示满意的比例只有大约40%，而不满意的比例则高达18%。





不过，不同地域的满意度也明显不同。黑森州大约72%的民众对自身经济状况表示满意，而勃兰登堡州的满意度则只有50%。总体而言，德西地区的民众比德东民众的满意度要高。

同经济状况满意度形成鲜明对比的是，对德国当前政治局势表示担忧的人的比例在明显增高。10%的受访者甚至表示，他们担心政局不稳定最终会对他们的财产状况产生负面影响。（德国之声）

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