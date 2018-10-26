遇害记者卡舒吉儿子离开沙特 前往美国

卡舒吉遇害案浮出水面之后，其家属的情况一直受到外界关注。
据路透社报道，两名知情人士透露，当地时间25日，卡舒吉的大儿子萨拉赫（Salah Jamal Khashoggi）与他的家人已从沙特乘飞机抵达华盛顿。
22日，沙特国王及王储曾接见了卡舒吉的两个儿子萨拉赫（Salah Jamal Khashoggi）与萨赫尔（Sahl Ahmed Khashoggi），对遇害记者的家人和亲属表示深切的哀悼，后者也对国王及王储的慰问表示感谢。
不愿透露姓名的消息人士说，萨拉赫与兄弟已经前往华盛顿和母亲回合。
英国新闻媒体“中东眼”称，萨拉赫拥有沙特与美国双重国籍，其此前曾因沙特当局的旅行禁令不能出境。
据“中东眼”报道，在萨拉赫兄弟抵达美国数小时后，美国国务院副发言人帕拉迪诺（Robert Palladino）当天介绍，美国务卿蓬佩奥早前在利雅得对沙特领导人说，“他想让萨拉赫回到美国。”
“我们对萨拉赫回到美国感到高兴。”帕拉迪诺说。
《卫报》称，沙特国王萨勒曼22日当天携王储接见萨拉赫时，萨拉赫的脸明显苍白，这给全世界留下了深刻的印象。
连日来，根据土耳其方面不断给出的案件细节，数名涉案人员被指与沙特王储穆罕默德有着亲密关系，穆罕默德则被认为是卡舒吉遇害一案的策划者。
然而，沙特方面一直在努力撇清默罕默德与此案的联系。
当地时间24日，穆罕默德在此案发生后首度打破沉默，他称卡舒吉的死“令人发指”且痛苦的，誓言将伸张正义。
本月2日，沙特记者卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后“离奇失踪”。
上周末，沙特一改此前“卡舒吉安全离开领事馆”的说法，承认这名《华盛顿邮报》专栏作者在领事馆内死于“意外”。沙特方面的描述也多次改口，先是称死因系“斗殴”，接着又称“（涉事人员）掐脖子失手”。
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