遇害记者卡舒吉儿子离开沙特 前往美国

卡舒吉遇害案浮出水面之后，其家属的情况一直受到外界关注。





据路透社报道，两名知情人士透露，当地时间 25 日，卡舒吉的大儿子萨拉赫（ Salah Jamal Khashoggi ）与他的家人已从沙特乘飞机抵达华盛顿。





22 日，沙特国王及王储曾接见了卡舒吉的两个儿子萨拉赫（ Salah Jamal Khashoggi ）与萨赫尔（ Sahl Ahmed Khashoggi ），对遇害记者的家人和亲属表示深切的哀悼，后者也对国王及王储的慰问表示感谢。





不愿透露姓名的消息人士说，萨拉赫与兄弟已经前往华盛顿和母亲回合。





英国新闻媒体 “ 中东眼 ” 称，萨拉赫拥有沙特与美国双重国籍，其此前曾因沙特当局的旅行禁令不能出境。





据 “ 中东眼 ” 报道，在萨拉赫兄弟抵达美国数小时后，美国国务院副发言人帕拉迪诺（ Robert Palladino ）当天介绍，美国务卿蓬佩奥早前在利雅得对沙特领导人说， “ 他想让萨拉赫回到美国。 ”





“ 我们对萨拉赫回到美国感到高兴。 ” 帕拉迪诺说。





《卫报》称，沙特国王萨勒曼 22 日当天携王储接见萨拉赫时，萨拉赫的脸明显苍白，这给全世界留下了深刻的印象。





连日来，根据土耳其方面不断给出的案件细节，数名涉案人员被指与沙特王储穆罕默德有着亲密关系，穆罕默德则被认为是卡舒吉遇害一案的策划者。





然而，沙特方面一直在努力撇清默罕默德与此案的联系。





当地时间 24 日，穆罕默德在此案发生后首度打破沉默，他称卡舒吉的死 “ 令人发指 ” 且痛苦的，誓言将伸张正义。





本月 2 日，沙特记者卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后 “ 离奇失踪 ” 。





上周末，沙特一改此前 “ 卡舒吉安全离开领事馆 ” 的说法，承认这名《华盛顿邮报》专栏作者在领事馆内死于 “ 意外 ” 。沙特方面的描述也多次改口，先是称死因系 “ 斗殴 ” ，接着又称 “ （涉事人员）掐脖子失手 ” 。





直到当地时间

25

日，沙特方面针对卡舒吉之死的说法再次发生变化。沙特检方当天表示，卡舒吉的死是

“

有预谋的

”

。

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