中马泰举行首次三方军演 彰显维护南海和平决心

外媒称，中国、马来西亚和泰国参加的首次三国军事演习 ——“ 和平友谊 -2018” 中马泰联合军事演习 24 日在俯瞰马六甲海峡的马来西亚旅游胜地亚兰正式开始。





泰国《曼谷邮报》网站 10 月 24 日报道，此次演习包括陆上演习和海上演习，陆上演练的重点是维和行动中的 “ 军事决策过程 ” 。





报道称，军演将持续到 29 日，是中国和马来西亚从 2014 年开始举行的年度联合军演的延伸。时任总理纳吉布不仅积极吸引中国资金以支持马来西亚经济，还深化了双边防务关系。





马来西亚武装部队联合部队司令赛义德 · 扎希鲁丁 · 普特拉中将在亚兰的一个军事基地举行的开幕式上说，此次演习将有助于 “ 规划和开展未来的演习，以提高马来西亚国防部队在人道主义援助和救灾行动、海上安全和反恐等其他行动中的能力 ” 。





中央军委联合参谋部副参谋长马宜明在讲话中说，此次演习体现了和平、友谊和互相学习的共同愿望。





他还说： “ 此次演习充分展示了三国军队深度协作、联合筹划、精准行动的能力素养，体现了三国加强防务能力建设、有效应对非传统安全威胁和维护地区安全稳定的坚定决心。 ”





报道称，与此同时，中国正在广东省湛江附近海域与东盟举行首次联合海军演习，该演习将于 28 日结束。





报道称，狭窄的马六甲海峡是世界上最繁忙的海上航线之一，每年有 8 万多艘船只承载着三分之一的世界贸易在该海域行驶。





10 月 25 日下午，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校表示，此次演习是年度军事训练安排的一项重要军事行动，主要目的是增进中马泰三国传统友谊和军事合作，彰显三国共同致力于维护南海地区和平与安全的决心和信心，增强应对多种安全威胁的能力。





吴谦介绍，演习分为两个部分，第一部分是参谋部演练，第二部分是实兵演练，其中特战部队在位于森美兰州的综合训练场开展巡逻护卫、解救人质、特种狙击、武装护送等

11

项科目的演练。海军部队在雪兰莪州巴生港及近海区域举行临检拿捕、联合搜救、编队运动、直升机互降等

10

个科目的演练。三国参演兵力共

1225

人、作战舰艇

4

艘、大型运输机

3

架、直升机

3

架、车辆多台。

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