不理特朗普“杂音” 美联储会议纪要显示将继续加息

美媒称， 9 月的美联储政策会议纪要显示，美联储官员认为强劲的经济为继续加息提供了理由，并表示他们将关注表明他们的举措正在维护经济平稳增长的证据。





据美国《华尔街日报》网站 10 月 17 日报道，该会议纪要拖后三周于本月 17 日公布。美联储官员在该纪要公布前的几周里一直在试图强调，还不确定利率处在什么水平才可以既不刺激也不拖累经济增长，目前多数官员都倾向于将利率提升至这个水平。





报道称，美国央行今年要逐步把利率上调到中性水平的决心越来越坚定，因为失业率低于官员们估计的通货膨胀稳定时的水平，而且美国经济正在稳步增长。会议纪要显示，在美联储确定利率已达到中性水平后应该采取什么样的行动，目前各方还没有就此达成共识。





据报道，在 9 月 25 日至 26 日的会议上，官员们一致投票同意将基准利率上调到 2% 至 2.25% 的区间。会后发布的预测显示，大多数官员预计，如果经济表现符合当前的预测，他们今年将需要再加息一次， 2019 年将需要加息三次左右。预测还显示，大多数官员认为，为了达到供需平衡，长期来看利率应该会稳定在 2.75% 或 3% 左右。





报道称，重要的问题是，在经济增速超出预计长期可持续水平的情况下，官员们认为利率需要提高多少才是长期可持续的。美联储把通胀率的目标设定为 2% ，认为这表明需求是正常合理的。而在多年未达到目标后，美国通胀率近几个月来一直保持在接近目标的水平。美联储希望避免不可持续的经济增长，因为这种增长会导致经济在出现繁荣后走向萧条。





少数与会者认为，美联储需要把利率提高到中性水平以上，这样才可以有意放慢经济增长以防止经济过热。还有与会者表示，他们要看到更多通胀率升高的证据，才会支持这一立场。





美联储官员在会后发表的声明中去掉了 “ 宽松的 ” 一词，多年来他们一直以该词描述美联储的利率立场，意味着他们正在加紧推动经济增长。





美联储主席杰罗姆 · 鲍威尔在会后说，删除这种表述并不意味着官员们认为利率不再低到足以刺激增长。相反，这一变化反映出，鉴于固有的不确定性，以他为首的官员们试图避免过于精确地估计中性水平的利率应该是多少。





报道称，美国不再把对中性利率的估计作为未来政策决定的依据，而这份会议纪要是传递这种转变的最新信息。

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