西班牙高校开针灸课程引争议 西媒：他们对针灸一无所知

西媒称，尽管圣地亚哥德康波斯特拉大学早在 22 年前就已经开设了针灸学硕士课程，但中医疗法受到 “ 伪医学受害者保护协会 ” 的阻挠，并未能在高校中推行开来。





据埃菲社 10 月 16 日报道，在是否在西班牙公立院校开设针灸课程这一问题上，双方的争论达到了剑拔弩张的程度。反对者警告称，这种疗法的操作完全不适合病人，是否有效其实取决于他们的运气，而支持者则批评前者对针灸一无所知。





报道称，该大学的针灸学硕士为两年制，其培养目标明确指出 “ 在理论和实践上提供全面而严格的专业教导 ” 。





同样地，还提到该专业是 “ 科学地 ” 建立在针灸的疗效及其作用机理上。学生经过学习最终能将其作为一种 “ 安全而有效 ” 的补充治疗手段。





报道称，曾在北京中医药大学学习了五年的费尔南多 · 萨尔加多在接受埃菲社采访时遗憾地表示，现在有关针灸的错误言论已经达到了 “ 嚣张 ” 的程度，导致这一 “ 具备替代性和补充性的治疗手段 ” 已经被贴上了 “ 虚假 ” 的标签。





报道还称，他对针灸课程所面临的舆论压力以及民众的惊恐感到不解，并解释道这一疗法因其实效性已经得到世界卫生组织的认可。





报道称，为此他还提到因发现疟疾新疗法而荣获 2015 年诺贝尔医学奖的女科学家屠呦呦。他认为这个奖是为了 “ 表彰科学和中医在帮助世界人民对抗疾病上所做出的贡献 ” 。





在萨尔加多看来，关于针灸的激烈争论已经让高校开始犹豫是否应该继续开设相关课程。今年 9 月 27 日，瓦伦西亚大学决定撤销五个包括针灸在内的学位。





报道指出，但学生们似乎对此并不认可。萨尔加多提到有学生已经在 “ 变革 ” 网站上请求继续开设针刺疗法课程，并取得了一定成果。在明年 2 月将会召开专家论坛，重点讨论 “ 针刺疗法有效性和相关研究的科学基础 ” 。





他坚称： “ 没有任何理由能让他们放弃现在所做的努力。 ”





报道称，但是西班牙医学院校组织反伪科学观察室对此持反对看法，其负责人赫罗尼莫

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费尔南德斯要求将针灸从学科界除名。在他看来，在身体上扎针就是一种安慰剂效应。

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