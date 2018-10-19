谷歌被迫对邮件和地图软件收费

日媒称，美国谷歌当地时间 10 月 16 日发布消息称，对于在欧洲地区销售的智能手机，将对此前免费提供给手机厂商的邮件和地图软件收费。欧盟 7 月裁定谷歌违反竞争法，谷歌此举是为了应对欧盟的判罚。近年来，欧盟对美国大型科技企业采取强硬政策，各公司靠广告收入支撑的免费模式迎来了拐点。





据日经中文网 10 月 18 日报道，谷歌一直免费提供智能手机的安卓系统，而且还免费提供安卓系统上的应用程序，但是此次的应对措施将大大改变以往的战略。





具体来说，将对安卓系统应用程序商店 “Google Play Store” 、电子邮件软件 “Gmail” 、地图软件 “ 谷歌地图 ” 和视频软件 “YouTube” 等主要应用程序收取授权费。





报道称，今后韩国三星电子和中国华为技术等销售安卓手机的厂商必须向谷歌支付一定的授权费，否则将无法在智能手机上搭载这些应用程序。谷歌尚未透露具体收费金额。





欧盟今年 7 月批评谷歌在向手机厂商免费提供安卓等主要应用程序的同时，强行将本公司的操作系统与应用程序 “ 捆绑 ” ，要求谷歌整改。如果谷歌未在 3 个月内改正这一行为，将进一步开出巨额罚单。此次谷歌在整改期限的最后关头做出了应对。





报道称，谷歌对欧盟包括 43.4 亿欧元罚款在内的判罚表示不服，已于 10 月 9 日提起上诉，裁定结果将在 29 日以后出来，在此之前谷歌将持续此次的措施。收费对象国除了 28 个欧盟国家外，还包括冰岛、列支敦士登和挪威。





一直以来，谷歌之所以免费提供应用程序，是为了通过搜索引擎等服务收集数据，从而确保广告收入。安卓系统的全球市场份额在 2009 年只有 1 位数水平，目前则高达 88% 。其增长的原动力在于终端设备厂商能够免费采用。欧盟批评谷歌利用这一高份额 “ 扩散 ” 搜索引擎等应用程序，构成不正当竞争。





报道称，此次的应对措施被认为是暂时的，但对谷歌来说存在着风险，即难以让采用安卓系统的智能手机搭载该公司应用程序。如果搜索和浏览软件的份额被其他企业夺走，很可能对广告收入产生影响。谷歌高级副总裁 Hiroshi Lockheimer 在声明中表示安卓扩大了消费者的选项，透露出对欧盟的不信任感。





不过，能否如欧盟所愿促进竞争仍充满不确定性。谷歌搜索引擎在性能上具有压倒性优势， IT 行业普遍认为， “ 事到如今已经没有了竞争的意义 ” 。





报道称，授权费将被转嫁到设备价格上，可能加重消费者的负担。在欧盟，中国的小米等手机厂商凭借低价位智能手机获得了一定的市场份额，这些厂商的反应备受关注。





谷歌对欧盟判罚提起上诉，该公司实际上将做出多大让步尚不明确。不过，如果官司大战走向长期化，必将对谷歌的业务产生影响。





报道称，以往在微软和欧盟之间围绕浏览器的纠纷中，竞争对手谷歌的浏览器迎来利好，瓦解了微软的大本营。





除了谷歌外，

2016

年之后欧盟还以亚马逊和苹果享受不当税收优惠为由，要求相关国家追缴税款。此外，欧盟于

5

月底出台了强化个人信息保护规则的《一般数据保护条例》（

GDPR

）。在欧洲，对美国大型

IT

企业的严格政策正在增加。

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