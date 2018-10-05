美国副总统彭斯：邓小平的这个著名政策已经变得空洞

就中美关系及涉及中国的一些话题，美国副总统彭斯 10 月 4 日发表了演讲，阐述了看法。





美国之音网站

10

月

4

日报道，美国副总统彭斯（

Mike Pence

）

10

月

4

日在华盛顿智库哈德逊研究所就美国政府的中国政策发表了长篇演说。





该网站根据白宫发布的彭斯演讲稿进行了全文翻译。





根据美国之音网站中文译文，下面引述一些片段。





彭斯表示：苏联垮台之后，我们认为中国将不可避免地成为自由国家。带着这份乐观，美国在

21

世纪前夕向中国敞开大门，将中国纳入世界贸易组织（

WTO

）。





此前的政府做出这个决定，希望中国的自由将蔓延到各个领域

---

不仅仅是经济，更是政治上，希望中国尊重传统的自由主义原则、尊重私人财产、个人自由和宗教自由，尊重人权。但是这个希望落空了。





中国人民自由的希望仍没有实现。北京仍然口头上在说

“

改革开放

”

，然而邓小平的这个著名政策已经变得空洞。





在过去

17

年，中国的

GDP

增长九倍，变成了世界第二大经济体。这很大程度上得益于美国对中国的投资。

中国共产党也使用了与自由公平贸易不符的一系列政策，包括关税、配额、货币操纵、强制技术转移、知识产权盗窃以及工业补贴。这些政策建立了中国制造业的基本，而以竞争对手特别是美国的利益为代价。





彭斯还表示，

“

北京也没有像我们希望的那样让自己的人民迈向更大的自由。曾有一度，北京慢慢地走向更大的自由以及对人权的更大尊重。然而，近年来，中国朝着控制和压迫本国人民的方向急转弯。

”





彭斯还表示，

“

在我们回应中国的贸易行为时，我们将继续要求与中国建立自由、公平和互惠的经济关系。

我们将要求北京打破贸易壁垒，履行义务，全面开放经济

——

就像我们开放我们的经济一样。

”





彭斯还表示，

“

正如特朗普（

Donald Trump

）总统所明确表示，我们不希望中国的市场遭殃。事实上，我们希望他们的市场繁荣。但是，美国希望北京寻求自由、公平和对等的贸易政策。我们将继续坚持要求他们这样做。

” （多维新闻）

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