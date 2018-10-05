美国副总统彭斯：邓小平的这个著名政策已经变得空洞

就中美关系及涉及中国的一些话题，美国副总统彭斯10月4日发表了演讲，阐述了看法。
该网站根据白宫发布的彭斯演讲稿进行了全文翻译。
根据美国之音网站中文译文，下面引述一些片段。
彭斯表示：苏联垮台之后，我们认为中国将不可避免地成为自由国家。带着这份乐观，美国在21世纪前夕向中国敞开大门，将中国纳入世界贸易组织（WTO）。
此前的政府做出这个决定，希望中国的自由将蔓延到各个领域---不仅仅是经济，更是政治上，希望中国尊重传统的自由主义原则、尊重私人财产、个人自由和宗教自由，尊重人权。但是这个希望落空了。
中国人民自由的希望仍没有实现。北京仍然口头上在说“改革开放”，然而邓小平的这个著名政策已经变得空洞。
在过去17年，中国的GDP增长九倍，变成了世界第二大经济体。这很大程度上得益于美国对中国的投资。中国共产党也使用了与自由公平贸易不符的一系列政策，包括关税、配额、货币操纵、强制技术转移、知识产权盗窃以及工业补贴。这些政策建立了中国制造业的基本，而以竞争对手特别是美国的利益为代价。
彭斯还表示，“北京也没有像我们希望的那样让自己的人民迈向更大的自由。曾有一度，北京慢慢地走向更大的自由以及对人权的更大尊重。然而，近年来，中国朝着控制和压迫本国人民的方向急转弯。”
彭斯还表示，“在我们回应中国的贸易行为时，我们将继续要求与中国建立自由、公平和互惠的经济关系。我们将要求北京打破贸易壁垒，履行义务，全面开放经济——就像我们开放我们的经济一样。”
彭斯还表示，“正如特朗普（Donald Trump）总统所明确表示，我们不希望中国的市场遭殃。事实上，我们希望他们的市场繁荣。但是，美国希望北京寻求自由、公平和对等的贸易政策。我们将继续坚持要求他们这样做。” （多维新闻）
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