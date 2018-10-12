不想花10亿保护富国？特朗普曾下令从韩撤回萨德

韩国 SBS 电视台 10 日报道称，当地时间 9 日，美国总统特朗普在艾奥瓦州公开承认，曾下令将 “ 萨德 ” 系统撤回美国本土部署。报道说，特朗普当天在康瑟尔布拉夫斯市举行的共和党中期选举造势大会上表达不满称，美国为保护富国（指韩国），花费 10 亿美元在那里部署武器系统。





当时，特朗普正讲述此前听取美军高层汇报 “ 萨德 ” 花销的往事。他没有提及具体时间，但透露说，他曾向在场的将军们提问： “ 我们为保护韩国而部署的萨德系统花费有多少，由谁出？ ” 韩国 SBS 电视台报道称，当听到美国要为此支出 10 亿美元时，特朗普惊讶地发出 “ 呜嗷 ” 的声音，并立刻表示应该把 “ 萨德 ” 撤回美国部署。对此，现场的美军方高层异口同声表示反对，解释说这是奥巴马政府时期已与韩方达成的协议，但特朗普再三强调 “ 我不管 ” 。

韩国 SBS 电视台称，特朗普的上述言论与《恐惧：特朗普在白宫》披露的内容大致相同。书中说，特朗普在从国家安全事务助理那里听到部署 “ 萨德 ” 的相关情况汇报后，直接要求 “ 应该将萨德从韩国撤出，部署在波特兰 ” 。

据报道，特朗普在造势大会上还刻意凸显韩国的

“

富国

”

地位，称自己此前多次购买三星和

LG

的电视。他说：

“

我们很喜欢韩国，我们在那里驻扎大量军队，但他们没有交钱。

”

韩媒称，这实际上是主张韩国

“

安保免费搭车论

”

。

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