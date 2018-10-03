德国通过移民法草案 欢迎专业人才拒“福利移民”

德国内阁 2 日通过了 “ 专业人才移民法要点文件 ” 。这部计划于明年通过的法律一方面将降低欧盟以外的专业人才移民德国的门槛，同时也明确表示将阻止那些瞄准德国社会福利体系的移民。

这部法案的制定此前在德国执政联盟内部经历了长时间的辩论。 2 日，德国联邦内政部长泽霍费尔、经济部长阿尔特迈尔和劳动部长胡贝图斯 · 海尔三人在柏林联合召开发布会，对这份要点文件的通过表示欢迎。





“ 如何确保有足够的专业人才，是我们保持长期繁荣安定所面临的主要挑战。 ” 胡贝图斯 · 海尔表示，除了挖掘国内人才潜力外，德国必须同时创造切实条件，吸引来自欧盟以外的人士， “ 这份要点文件正使德国朝着拥有一部现代移民法的路径继续迈进 ” 。

据介绍，该法案通过后，今后拥有被德国承认的职业资格、且掌握必须的德语技能的外国人士，可以与在德完成学业的留学生一样享受六个月的 “ 就业签证 ” ，用于在德寻找工作。

法案同时强调， “ 拒绝接受针对社会福利体系的移民 ” 。为此，外国人士寻求移民德国时必须提供其能够负担自己生活费用的凭据。

值得注意的是，此次通过的移民法草案文件明确对申请庇护和专业移民进行了区分。法案并提出，今后在申请庇护遭拒者当中，只有那些符合可通过工作自食其力、成功融入社会等明确标准的人方能拥有居留权。

分析认为，该文件获内阁通过是执政联盟务实解决争议的表现。阿尔特迈尔当天表示，各方成功搁置了意识形态上的争拗点，为持续多年的政治争论画上了句号。

据悉，上述法案预计将在

2019

年交由议会表决通过。

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