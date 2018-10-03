Facebook确认：黑客未利用用户登录信息入侵其他网站

Facebook 周二表示，调查人员已确定，在上周披露的大规模网络攻击中，黑客没有利用 Facebook 登录信息去入侵其他网站。

Facebook 安全事务副总裁盖伊 · 罗森（ Guy Rosen ）在声明中说： “ 在已确定的攻击发生时，我们分析了第三方服务的访问情况。没有任何证据表明，攻击者使用 Facebook 登录信息访问任何应用。 ”

Facebook 上周披露了有史以来最严重的一起安全事故。 Facebook 表示，黑客窃取了登录代码，从而可以访问近 5000 万个 Facebook 帐号。

本周二， Facebook 股价连续第三天下跌，跌幅 1.9% ，至 159.33 美元。

罗森在周五的电话会议上警告称，黑客也可能利用这些信息入侵了第三方网站和应用。用户可以在这些网站和应用上使用 Facebook 信息来登录。

包括一名 Facebook 前高管在内，多名安全专家表示，就今年 5 月底生效的欧盟隐私保护新规而言， Facebook 上周五披露的这起攻击事件可能代表了一种最糟糕的情况。





欧盟的 “ 通用数据保护条例 ” （ GDPR ）规定，如果企业未能在数据泄露事件发生的 72 小时内进行披露，那么将面临严厉处罚。安全专家表示，这个时间窗口很紧，调查人员没有足够的时间来确定数据泄露的影响。

Facebook 前首席信息官埃里克斯 · 斯塔莫斯（ Alex Stamos ）在 Twitter 上表示： “GDPR 的 72 小时要求带来了有趣影响：在调查完成前，企业就公布了数据泄露事故。 ”

其结果是， “ 每个人都对实际影响感到困惑，产生了许多谣言 ” 。他在 Twitter 上说， “ 一个月后，真相才会被包括在官方文件内。 ”

伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员估计，有超过 4.2 万家网站使用 Facebook Login 登录服务。因此， Facebook 最初的说法，即黑客可能利用这些信息入侵外部网站，令人震惊。

Facebook

的警告已经促使部分网站启动调查。总部位于英国的旅行网站天巡和宜家旗下的

TaskRabbit

表示，正在调查这起事件对客户的可能影响。

Uber

则表示，在调查期间已经关闭了使用

Facebook

登录服务的活跃会话。

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