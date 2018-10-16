媒体揭台湾选举现象 有参选人请24尊神明助选

台湾各行各业多有祖师爷或敬拜的神明，台媒爆料，有“九合一”选举参选人请了24尊神明只为求选举顺利。
据台湾《联合报》10月15日报道，台湾有些参选人会迎请平日信仰的神明坐镇竞选总部“加持”，也有参选人广邀各路“英雄豪杰”，多多益善。
新北市国民党市议员参选人林金结先后共请24尊神明进竞选总部，希望庇佑人员平安、选举顺利；国民党彰化县员林市长参选人游振雄的竞选总部，也供奉了包括玉皇大帝在内等21尊神明。
林金结说，初一、十五他都会到选区各大庙宇拜拜，祈求平安之外也听取地方民情，跟各大庙宇的神明都有感情。这次寻求连任，他一一请求神明“是否愿意来帮忙我”，掷筊（一种问卜仪式）获得同意才请来总部。
国民党新北市长参选人侯友宜也笃信关圣帝君，但竞选总部并未请关公坐镇，关公依然留在选举办公室。
报道称，有些参选人还会在请神中出现不少“奇遇”。
国民党彰化县员林市长参选人游振雄曾任三圣宫主委，常与员林市各里宫庙互动，这次也是一一请示是否愿意到他的竞选总部“帮忙”。他说，过程中有不少“奇遇”，像到百果山出水里、林昔里民信仰的圣后宫，想迎请妈祖分身却得不到允杯，后来看到妈祖座前护炉的太子元帅神像，“感觉有感应”，请示是否同意指派太子元帅出宫帮忙，没想到一掷就是允杯。
台南市号称对宗教信仰虔诚的“宫庙市议员”赵昆原，竞选总部也供奉三太子、开漳圣王、济公、开天炎帝、上帝爷、伽蓝尊王、池府千岁，希望众神尊帮忙助选。
赵昆原说，曾有神尊托梦要他到白河区找吕府千岁，他不知道在那里，就请教人，按址前往发现匾额写“监察院”，认为“监察院”是监督机构，与议员监督当局相符，是神明来暗助，好预兆 。
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