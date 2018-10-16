媒体揭台湾选举现象 有参选人请24尊神明助选

台湾各行各业多有祖师爷或敬拜的神明，台媒爆料，有 “ 九合一 ” 选举参选人请了 24 尊神明只为求选举顺利。





据台湾《联合报》 10 月 15 日报道，台湾有些参选人会迎请平日信仰的神明坐镇竞选总部 “ 加持 ” ，也有参选人广邀各路 “ 英雄豪杰 ” ，多多益善。





新北市国民党市议员参选人林金结先后共请 24 尊神明进竞选总部，希望庇佑人员平安、选举顺利；国民党彰化县员林市长参选人游振雄的竞选总部，也供奉了包括玉皇大帝在内等 21 尊神明。





林金结说，初一、十五他都会到选区各大庙宇拜拜，祈求平安之外也听取地方民情，跟各大庙宇的神明都有感情。这次寻求连任，他一一请求神明 “ 是否愿意来帮忙我 ” ，掷筊（一种问卜仪式）获得同意才请来总部。





国民党新北市长参选人侯友宜也笃信关圣帝君，但竞选总部并未请关公坐镇，关公依然留在选举办公室。





报道称，有些参选人还会在请神中出现不少 “ 奇遇 ” 。





国民党彰化县员林市长参选人游振雄曾任三圣宫主委，常与员林市各里宫庙互动，这次也是一一请示是否愿意到他的竞选总部 “ 帮忙 ” 。他说，过程中有不少 “ 奇遇 ” ，像到百果山出水里、林昔里民信仰的圣后宫，想迎请妈祖分身却得不到允杯，后来看到妈祖座前护炉的太子元帅神像， “ 感觉有感应 ” ，请示是否同意指派太子元帅出宫帮忙，没想到一掷就是允杯。





台南市号称对宗教信仰虔诚的 “ 宫庙市议员 ” 赵昆原，竞选总部也供奉三太子、开漳圣王、济公、开天炎帝、上帝爷、伽蓝尊王、池府千岁，希望众神尊帮忙助选。





赵昆原说，曾有神尊托梦要他到白河区找吕府千岁，他不知道在那里，就请教人，按址前往发现匾额写 “ 监察院 ” ，认为 “ 监察院 ” 是监督机构，与议员监督当局相符，是神明来暗助，好预兆 。





台南市议长赖美惠的儿子李宗翰今年参选市议员，竞选总部就设在后壁区赖美惠服务处，供奉的神明包括清水祖师、天上圣母、岳府元帅、三太子、雷震子和玄天上帝。

（多维新闻）

Twitter

sgnypost





