特朗普言论引猜测 美中期选举后或再掀高官离职潮

海外媒体称，美国总统唐纳德 · 特朗普没有排除国防部长詹姆斯 · 马蒂斯离开政府的可能。他在接受哥伦比亚广播公司采访时说，不知道马蒂斯是否会辞职，这番言论再度引发中期选举后会再掀一波高官离职潮的疑虑。





据德国《明镜》周刊网站 10 月 14 日报道，当主持人问他是否认为其国防部长会离开政府时，他说： “ 他可能会这样做。 ” 这位共和党总统继续说，马蒂斯并没有告诉他是否想辞职，并补充道： “ 如果您想听实话，我认为他像个民主党人。但马蒂斯将军是个好人。我们相处很好。他可能会走。每个人在某个时候都会离开。 ”





报道称，在美国常驻联合国代表妮基 · 黑利宣布辞职后，特朗普承诺改组内阁。 “ 我在改变周围的事物，我有权这样做。我有一些出色的人在待命。他们将进入政府，他们会有出色的表现。 ”





特朗普说，他有一个 “ 了不起的内阁 ” 。同时，他又有所保留地表示： “ 有几个人我不满意。我有几个不喜欢的人，但我也有另一些十分喜欢的人。 ”





另据台湾 “ 中央社 ”10 月 14 日报道，美国总统特朗普在 14 日播出的电视专访中表示，他不确定国防部长马蒂斯还会留在政府多久，这番言论再度引发中期选举后会再掀一波高官离职潮的疑虑。





五角大楼发言人罗伯特 · 曼宁在回应特朗普谈话的一则声明里说： “ 马蒂斯部长全神贯注于他现有职务 —— 确保美军继续是全球最具毁灭性的部队。 ”





报道称，由于 11 月的中期选举后很可能又会空出一些政府要职，华盛顿政坛早已开始人事大猜谜。美国常驻联合国代表黑利近日宣布将在年底离职，恐为内阁又将大风吹的第一个信号。





其他外界预料会走人者还包括司法部长塞申斯。特朗普早已表达对塞申斯的不满。据一名幕僚透露，特朗普 9 月底已亲自与塞申斯的幕僚长马修 · 惠特克谈过接任司法部长一事。





报道还称，共和党联邦参议员林赛 · 格雷厄姆同为接替马蒂斯与塞申斯的猜测人选。格雷厄姆是特朗普的高尔夫球友，此前在最高法院大法官布雷特 · 卡瓦诺人事审查期间曾给予大力支持，令特朗普铭感五内。不过上周格雷厄姆已表示，他对出任政府部长 “ 毫无兴趣 ” 。





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