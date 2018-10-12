韩欲解除对朝制裁 美领导人叫嚣：这要看我的意思

当地时间 10 日，韩外长表示将就是否解除禁止韩朝经济合作的 “5·24 措施 ” 进行讨论，对此，美领导人叫嚣称，只要他不批准，韩国就不会解除对朝鲜的任何制裁。

据韩联社报道，当地时间 10 日，韩国外长康京和在接受国会对外交部的国政监查时表示，外交部正在同有关部门就是否要解除禁止韩朝经济合作的 “5·24 措施 ” 进行讨论。

援引彭博社消息称，美总统周三（ 10 日）在椭圆形办公室被问及有关首尔的计划时说： “ 是这样，他们不会在未经我们批准的情况下这样做 …… 我们不批准，他们什么都不会做。 ”

据悉， 2010 年 3 月发生 “ 天安 ” 号事件后，韩国政府出台了 “5·24 对朝制裁措施 ” 。具体内容包括除了开城工业区外，全面中断韩朝贸易和人员往来；全面禁止朝鲜船舶进入韩国港口和经过韩国海域；禁止对朝新增投资；搁置对朝援助项目等。

朝鲜宣布弃核以来，半岛局势持续缓和。迄今为止，朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅已有过三次会晤，除实现半岛和平以外，双方还致力于在半岛统一、经济合作等层面展开交流。朝鲜方面也不断展现其发展经济的决心，强调把经济发展放在首位。

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