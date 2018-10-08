范冰冰之后中国高官神秘消失 纽约时报：令人震惊

美国之音10月8日报道称，被中央纪委国家监委扣押和调查的国际刑警组织主席孟宏伟2018年10月7日辞去主席职务，当天他的妻子格蕾丝·孟在法国里昂举行记者会，表示要追求真相、正义和历史责任。
与此同时，中央纪委国家监委网站北京时间10月8日发表消息称，中国公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。
美联社报道说，孟宏伟的妻子提到孟宏伟在9月25日用国际刑警组织的手机给她发短信“等我电”，4分钟后，发来一把刀的照片，然后就失去联系。她认为这是孟宏伟的示警信号，表示身在危险中。
孟宏伟之妻的中文姓名不详，住在国际刑警组织总部所在地——法国中部的里昂。她在一家酒店举行新闻发布会，有两名负责保护她的法国警察陪同。
美联社引用她的话说：“从现在开始，我已经从悲伤和恐惧转向追求真相、正义和历史责任，为我深爱的丈夫，为我的小孩子，为祖国人民，为所有的妻子的丈夫和孩子的父亲不再消失。”
《纽约时报》表示，拘留64岁的孟宏伟是令人震惊的。中国寻求合法性并在国际组织中发挥领导作用，孟宏伟2016年11月被任命为中国第一个国际刑警组织主席，就被许多人视为朝这个方向迈出的重要一步。 （多维新闻）
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