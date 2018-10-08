范冰冰之后中国高官神秘消失 纽约时报：令人震惊

美国之音 10 月 8 日报道称，被中央纪委国家监委扣押和调查的国际刑警组织主席孟宏伟 2018 年 10 月 7 日辞去主席职务，当天他的妻子格蕾丝 · 孟在法国里昂举行记者会，表示要追求真相、正义和历史责任。





与此同时，中央纪委国家监委网站北京时间 10 月 8 日发表消息称，中国公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。





美联社报道说，孟宏伟的妻子提到孟宏伟在 9 月 25 日用国际刑警组织的手机给她发短信 “ 等我电 ” ， 4 分钟后，发来一把刀的照片，然后就失去联系。她认为这是孟宏伟的示警信号，表示身在危险中。





孟宏伟之妻的中文姓名不详，住在国际刑警组织总部所在地 —— 法国中部的里昂。她在一家酒店举行新闻发布会，有两名负责保护她的法国警察陪同。





孟宏伟的妻子不让记者显示她的脸，说是担心她和孩子的安全。





美联社引用她的话说：

“

从现在开始，我已经从悲伤和恐惧转向追求真相、正义和历史责任，为我深爱的丈夫，为我的小孩子，为祖国人民，为所有的妻子的丈夫和孩子的父亲不再消失。

”





《纽约时报》表示，拘留

64

岁的孟宏伟是令人震惊的。中国寻求合法性并在国际组织中发挥领导作用，孟宏伟

2016

年

11

月被任命为中国第一个国际刑警组织主席，就被许多人视为朝这个方向迈出的重要一步。

（多维新闻）

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