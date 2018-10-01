巴勒斯坦总统批美：耶路撒冷不是商品 不会只接受美国调停

德媒称，联大会议上，巴勒斯坦总统对特朗普承认耶路撒冷为以色列首都再次表达抗议。
据德国之声电台网站9月28日报道，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯批评特朗普认可耶路撒冷是以色列首都、撤回巴勒斯坦金援，违反了“两国方案”的精神。
“做了这些决定，代表着美国政府违背了过去所做的承诺，破坏了‘两国方案’的精神。”阿巴斯在联合国大会的演说上说。
他还说：“耶路撒冷不是商品，巴勒斯坦人的权益不是筹码。”
报道指出，东耶路撒冷地区在1967年时被以色列占领，但是仍然被巴勒斯坦人视为他们未来独立建国的首都。因此，去年12月，特朗普决定承认耶路撒冷为以色列首都并把使馆迁移至该地，激怒了巴勒斯坦人，导致其政府与特朗普政府关系降至冰点。
然而，虽然美国可能削减了其提供给巴勒斯坦的资金， 但其他国家已经进场，尝试补起缺口，将今年的资金缺口缩小为6800万美元。27日联合国救济和工程处 （近东救济工程处） 会议期间，德国、欧盟、科威特、爱尔兰和挪威总共捐了1.18亿美元。
美国总统特朗普说，他偏好用“两国方案”解决巴以问题，遭到阿巴斯抨击。特朗普说他在数个月内就会有新版的中东和平协议。
巴勒斯坦总统说，特朗普掌权之后，变得有偏见，不能在问题出现时，担任中立的调停者。
“我们在迈向和平的过程中，不会只接受美国的调停。”
报道称，巴以最后一次谈判是2014年。但是，特朗普说他保证巴以可以达成“最终协议”。他还曾经交代他的女婿库什纳带领谈判。
“讽刺的是，美国官员对什么是‘世纪合约’，还没讨论出一个结论。”阿巴斯说，“这届政府会留给巴勒斯坦人什么？会留下什么正确的政治选择？”
报道称，以色列总理内塔尼亚胡在阿巴斯结束演说后不久上台讲话。他说他对特朗普一开始给“两国方案”的评语并不惊讶。他在演讲中主要批评伊朗。
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