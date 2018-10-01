巴勒斯坦总统批美：耶路撒冷不是商品 不会只接受美国调停

德媒称，联大会议上，巴勒斯坦总统对特朗普承认耶路撒冷为以色列首都再次表达抗议。

据德国之声电台网站 9 月 28 日报道，巴勒斯坦总统马哈茂德 · 阿巴斯批评特朗普认可耶路撒冷是以色列首都、撤回巴勒斯坦金援，违反了 “ 两国方案 ” 的精神。





“ 做了这些决定，代表着美国政府违背了过去所做的承诺，破坏了 ‘ 两国方案 ’ 的精神。 ” 阿巴斯在联合国大会的演说上说。





他还说： “ 耶路撒冷不是商品，巴勒斯坦人的权益不是筹码。 ”





报道指出，东耶路撒冷地区在 1967 年时被以色列占领，但是仍然被巴勒斯坦人视为他们未来独立建国的首都。因此，去年 12 月，特朗普决定承认耶路撒冷为以色列首都并把使馆迁移至该地，激怒了巴勒斯坦人，导致其政府与特朗普政府关系降至冰点。





然而，虽然美国可能削减了其提供给巴勒斯坦的资金， 但其他国家已经进场，尝试补起缺口，将今年的资金缺口缩小为 6800 万美元。 27 日联合国救济和工程处 （近东救济工程处） 会议期间，德国、欧盟、科威特、爱尔兰和挪威总共捐了 1.18 亿美元。





美国总统特朗普说，他偏好用 “ 两国方案 ” 解决巴以问题，遭到阿巴斯抨击。特朗普说他在数个月内就会有新版的中东和平协议。





巴勒斯坦总统说，特朗普掌权之后，变得有偏见，不能在问题出现时，担任中立的调停者。

“ 我们在迈向和平的过程中，不会只接受美国的调停。 ”





报道称，巴以最后一次谈判是 2014 年。但是，特朗普说他保证巴以可以达成 “ 最终协议 ” 。他还曾经交代他的女婿库什纳带领谈判。





“ 讽刺的是，美国官员对什么是 ‘ 世纪合约 ’ ，还没讨论出一个结论。 ” 阿巴斯说， “ 这届政府会留给巴勒斯坦人什么？会留下什么正确的政治选择？ ”





报道称，以色列总理内塔尼亚胡在阿巴斯结束演说后不久上台讲话。他说他对特朗普一开始给 “ 两国方案 ” 的评语并不惊讶。他在演讲中主要批评伊朗。





去年年底，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，接着在今年

5

月

14

日以色列独立建国的日子，正式把美国驻以色列大使馆迁至该地。

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