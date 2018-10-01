    • 2018年10月1日

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    巴勒斯坦总统批美：耶路撒冷不是商品 不会只接受美国调停

    星期一, 十月 01, 2018

    德媒称，联大会议上，巴勒斯坦总统对特朗普承认耶路撒冷为以色列首都再次表达抗议。
    据德国之声电台网站928日报道，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯批评特朗普认可耶路撒冷是以色列首都、撤回巴勒斯坦金援，违反了两国方案的精神。

    做了这些决定，代表着美国政府违背了过去所做的承诺，破坏了两国方案的精神。阿巴斯在联合国大会的演说上说。

    他还说：耶路撒冷不是商品，巴勒斯坦人的权益不是筹码。

    报道指出，东耶路撒冷地区在1967年时被以色列占领，但是仍然被巴勒斯坦人视为他们未来独立建国的首都。因此，去年12月，特朗普决定承认耶路撒冷为以色列首都并把使馆迁移至该地，激怒了巴勒斯坦人，导致其政府与特朗普政府关系降至冰点。

    然而，虽然美国可能削减了其提供给巴勒斯坦的资金， 但其他国家已经进场，尝试补起缺口，将今年的资金缺口缩小为6800万美元。27日联合国救济和工程处 （近东救济工程处） 会议期间，德国、欧盟、科威特、爱尔兰和挪威总共捐了1.18亿美元。

    美国总统特朗普说，他偏好用两国方案解决巴以问题，遭到阿巴斯抨击。特朗普说他在数个月内就会有新版的中东和平协议。

    巴勒斯坦总统说，特朗普掌权之后，变得有偏见，不能在问题出现时，担任中立的调停者。
    我们在迈向和平的过程中，不会只接受美国的调停。

    报道称，巴以最后一次谈判是2014年。但是，特朗普说他保证巴以可以达成最终协议。他还曾经交代他的女婿库什纳带领谈判。

    讽刺的是，美国官员对什么是世纪合约，还没讨论出一个结论。阿巴斯说，这届政府会留给巴勒斯坦人什么？会留下什么正确的政治选择？

    报道称，以色列总理内塔尼亚胡在阿巴斯结束演说后不久上台讲话。他说他对特朗普一开始给两国方案的评语并不惊讶。他在演讲中主要批评伊朗。

    去年年底，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，接着在今年514日以色列独立建国的日子，正式把美国驻以色列大使馆迁至该地。

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