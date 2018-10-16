中国驻美大使回击白宫指责 抨击美方干涉中国内政

海外媒体称， 10 月 12 日，中国驻美国大使崔天凯接受美国福克斯电视台 “ 周日新闻 ” 节目主持人华莱士采访，有关采访已于 10 月 14 日在该台 “ 周日新闻 ” 节目中播出。在采访中崔天凯表示，特朗普总统在贸易政策方面听谁的意见 “ 很令人困惑 ” 。在贸易问题上，中美关系继续处于紧张状态。





坦言不知白宫谁说了算





据美国《华盛顿邮报》网站 10 月 14 日报道，在《福克斯周日新闻》节目接受采访时，崔天凯被问到如何看待特朗普政府处理贸易问题的方式。





主持人克里斯 · 华莱士问道： “ 你清楚特朗普总统在贸易问题上听谁的意见吗？是白宫首席经济顾问库德洛，财长姆努钦这样的温和派，还是白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗这样的强硬派？ ”





崔天凯回答说： “ 这得你告诉我 …… 坦率说，我同其他国家驻美大使也交流过，他们也有同样的问题。 ”





崔天凯说： “ 他们也不知道最终决策者是谁。当然，总统应该是最终拿主意的。但在决策中，谁发挥了作用、发挥了什么样的作用？这个问题有时候很令人困惑。 ”





另据法新社 10 月 14 日报道，中国驻美国大使崔天凯说，由于特朗普政府发出的相互矛盾的信号，中国对贸易谈判感到沮丧。他说，其他驻华盛顿大使也同样感到沮丧。





报道称，中国官员曾就特朗普经济团队发出的不一致信号进行抱怨。今年 6 月，一名中国官员呼吁 “ 我们的美国对话者保持可信性和一贯性 ” ，另一名官员则称美方 “ 反复无常 ” 。





报道表示，但这位大使也对中美领导人在布宜诺斯艾利斯会晤抱有希望。





他说，两位领导人之前的两次会晤表明 “ 这样的高层沟通在指引两国关系向前发展方面具有关键和不可替代的作用。两国元首实现了良好的相互了解，建立了良好的工作关系 ” 。





他说： “ 我希望并相信这样的关系将能继续下去。 ”





此外据彭博新闻社网站 10 月 14 日报道，中国驻美国大使 12 日接受采访时表示，北京别无选择，只能对美国挑起的贸易战作出反应。





“ 我们不愿打 ‘ 贸易战 ’ 。但如果有人坚持对中国发起贸易战，我们就不得不予以反击，捍卫自己的利益。 ” 崔天凯大使在《福克斯周日新闻》节目中说。





报道称，他是在中美这两个世界最大经济体之间的政治和经济关系日益紧张之际发表上述讲话的。





报道称，在国际货币基金组织年会上，中国官员得到了支持，墨西哥前总统埃内斯托 · 塞迪略建议他们效仿墨西哥和加拿大最近与美国就北美自由贸易协定重新谈判时的做法。





“ 墨西哥和加拿大明确表示，它们宁愿没有北美自由贸易协定，也不愿达成美国想要的协议， ” 塞迪略说， “ 所以我希望中国不要退缩。 ”





抨击美方干涉中国内政





据美国《华盛顿邮报》网站 10 月 14 日报道，美国副总统彭斯近期表示，中国正在干预美国选举。对此，中国驻美国大使崔天凯在美国福克斯电视台 “ 周日新闻 ”14 日播出的节目中表示，这是 “ 毫无根据的 ” 。他称，在不干涉他国内政方面，中国 “ 保持了非常好的纪录 ” 。





崔天凯表示，购买广告增刊是 “ 所有媒体的惯常做法 ” 。





他说： “ 中国媒体只是借鉴了美国媒体的经验，在报纸上购买商业版面发表观点，报道新闻。这是所有媒体的惯常做法。 ”





他还说，关于中国窃取知识产权、强迫美国公司向中国公司转让技术的指责毫无依据，并且 “ 对中国人民不公平 ” 。





崔天凯说： “ 中国有近 14 亿人，难以想象这世界五分之一的人口在谋求发展和繁荣时，主要依靠的不是他们自己的奋斗，而是从别人那里偷窃，或者强制别人转移技术。这是不可能的。中国人民勤劳、努力，不亚于世界上任何人。 ”





另据法新社 10 月 14 日报道，中国驻美国大使崔天凯就前不久的一起事件表达了不满。在这起事件中，一艘美国军舰在所谓的 “ 航行自由 ” 行动中航行至中国南海的岛屿附近。





本月早些时候，美国副总统彭斯针对中国表达了一系列不满。他指责北京采取 “ 掠夺性 ” 贸易做法，进行军事 “ 侵略 ” ，甚至通过在美国报纸刊登广告干涉选举，目的是让特朗普下台。





崔天凯在《福克斯周日新闻》节目中表示：

“

中国媒体只是借鉴了美国媒体的经验，在报纸上购买商业版面发表观点，报道新闻。这是所有媒体的惯常做法。

”

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