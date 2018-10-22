美制裁沙特或令俄获益 西媒：俄沙或借机拉近关系

西媒称，沙特记者卡舒吉的失踪及其疑被谋杀一案可能让普京从中获益。面对美国可能实行的制裁，利雅得的一个应对措施就是加强与俄罗斯尚未成熟的关系。
据西班牙《阿贝赛报》网站10月19日报道，普京10月19日在索契举行的俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示，没有必要急着对卡舒吉一案下结论。他补充道：“我们需要等待调查结果。”
普京说：“据说谋杀发生在伊斯坦布尔，但是没有证据能证明这一点。我们不知道究竟发生了什么。”
另外，普京还认为华盛顿“负有一定责任”，既然那位记者“曾在那里居住过”。
报道称，俄罗斯和沙特直到最近都还是势不两立的敌人。然而，现在事情发生了改变。在克里姆林宫在近东的影响力不断扩大的背景下，普京用了几个月的时间来拉近与沙特的关系。俄专家称，克里姆林宫甚至计划调解和修复利雅得与德黑兰的关系，虽然现在还没有任何实际进展。
报道还称，自从一年前沙特国王与普京首次会晤以来，双边关系不断向前发展。虽然立场不同，但是双方一致希望解决叙利亚问题和稳定国际市场油价。
今年6月14日，普京陪同沙特王储穆罕默德出现在俄罗斯对阵沙特的足球赛上。10月3日，普京与沙特能源大臣法利赫在俄罗斯能源周活动期间会面，表示希望与王储于11月在二十国集团峰会上再次会晤。
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