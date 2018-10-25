福布斯发布中国富豪榜：马云重返榜首 许家印暴跌

北京时间10月25日，福布斯发布了最新的2018福布斯中国富豪榜。马云自2014年以来首次回归榜首，但财富比一年前缩水40亿美元。 因股票下跌等因素影响，有超过四分之三的富豪遭遇财富下跌。
在前三名中，马云身家为346亿美元，财富比一年前缩水了40亿美元；马化腾身家328亿美元，缩水62亿美元，在榜单排第2名；许家印的财富净值为308亿美元，下降幅度达28%，财富净值减少117亿美元，也是今年财富值降低最多的富豪。
顺丰控股董事长王卫财富缩水总额仅次于许家印，身家减少74亿美元，幅度为33%，149亿美元的财富净值排名第7位；小米董事长雷军的财富从一年前的68亿美元上升到119亿美元，排名第11位；京东刘强东身家缩水34%至62亿美元，排名第30位；美团点评王兴的财富上涨约10亿美元到51亿美元，排在第37位。
值得关注的是，几乎所有行业的总财富都出现下降，由于房地产行业的政策调整，从所有落榜者所在行业来看，来自房地产相关行业的落榜者占比最多。 制造业上榜富豪数量则从79位下降至72位，平均财富净值从21亿美元降至18亿美元。
2017年，所有400位上榜者的身家都达到10亿美元。然而，今年的上榜门槛降至8.4亿美元。 另外，在今年中国富豪榜上，有43位新人上榜，人均财富118.3亿元人民币（1元人民币约合0.144美元），较去年有所提高。去年共有53张新面孔，且人均财富数为110.1亿元。
今年富豪榜上榜新人最大黑马是拼多多的黄峥，凭借776.3亿元的身家，排名12。张勇家族和施永宏家族也因海底捞的上市而上榜，且排名居前。张勇家族的身家达531.3亿元，排名第19位。 小米集团上市除了让雷军更富有外，小米的洪锋、黄江吉和黎万强都步入亿万富豪行列。（多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost