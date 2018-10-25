一言不合就杀人 数据称韩国几乎每天有愤怒杀人案

因为一点小事就情绪失控、“一言不合”就杀人，这种“愤怒犯罪”如今在韩国逐渐成为严重社会问题。据韩国媒体报道，该国去年几乎每天发生一起“愤怒杀人案”。由生活压力导致的“愤怒调节障碍症”受到关注。
据《韩国时报》24日报道，韩国警察厅日前发布的数据显示，在去年发生的914起杀人案件（包括杀人未遂）中，因嫌疑人控制不住自己的情绪而导致的“愤怒杀人案”共357起，占比高达39.1%。从动机来看，若把累积起来的“对现实不满”也包括在愤怒失控之内，则“愤怒杀人案”达到401起。
近日震惊韩国的“网吧杀人案”其实也属于嫌疑人情绪失控的“愤怒杀人案”。嫌疑人因为网吧服务员没按自己要求打扫干净座位，就要求服务员退还1000韩元（约合6元人民币）的服务费，二人由此发生口角。赴现场调解的警察判断当时情况并不严重，于是劝离双方后离开现场。然而，暂时丧失理智的嫌疑人30分钟后从家取来凶器，再次冲进网吧残忍行凶。
目前在韩国，类似于网吧凶案嫌疑人这样，因一点琐碎小事就发火且控制不住自己的情绪、甚至不分青红皂白就大动干戈的行为统称为“愤怒调节障碍症”。尽管该症状在医学上还未被明确划归为“精神疾病”范畴，但因患有“愤怒调节障碍”而到医院接受心理辅导或治疗的人却日益增多。
韩国健康保险审查评价院称，去年韩国医院共接收5986名“愤怒调节障碍症”病人。与2013年相比，患者数四年间增加1052人，激增21.3%。从性别来看，男性患者占绝大部分，共4939人（82.5%）。其中又以20多岁的男青年居多，共1685人。其次为30多岁的群体和十几岁的青少年。
韩国《首尔新闻》援引首尔江北三星医院精神科教授全相源的观点称，现在韩国二三十岁的年轻人承受的压力非常大，与30年前的青年不可同日而语。
韩国世明大学警察行政学教授也表示，在日常生活中，人们因压力大或家庭关系不和谐等因素积压了很多不满和愤懑情绪，之后在某个瞬间就可能忽然爆发释放，酿成犯罪。因此专家认为，加强个人修养和人性教育固然重要，但如何化解社会结构造成的矛盾、使国民减少被社会抛弃的感觉却是当务之急。韩国《朝鲜TV》也认为，“愤怒调节障碍”虽是个人问题，但因每个人都可能成为下一个受害者，因此难免引起社会焦虑。报道称，韩国家庭或学校应加强善待他人的教育，不要再让个人愤怒转嫁成他人的悲痛。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost