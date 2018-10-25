美俄就《中导条约》问题没谈拢 世界军控体系或崩溃

外媒称，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿10月23日拒绝了俄罗斯有关继续遵守30多年前签署的一项军备控制条约的请求，这可能会加剧克里姆林宫与特朗普政府之间的新争端。
美方坚称俄罗斯违约
据美国《纽约时报》网站10月23日报道，博尔顿在莫斯科与俄总统普京和其他俄罗斯官员会晤后表示，在解决特朗普关于俄罗斯违反《中导条约》的抱怨方面没有取得进展。
特朗普曾说，由于俄罗斯的违约，美国打算放弃1987年由里根和戈尔巴乔夫签署的这一条约。俄敦促美国重新考虑，称这样的决定可能导致新的核军备竞赛。
博尔顿在记者会上说：“美国的立场是俄罗斯违反了条约，俄罗斯人的立场是他们没有违反。因此必须要问，如何让俄罗斯人重新遵守他们认为自己没有违反的东西。”
报道称，关于美国就放弃该条约可能采取的下一步措施，博尔顿没有提供任何细节。特朗普政府的决定仍有可能不是最终的决定。
另据路透社10月23日报道，美国高官博尔顿10月23日在会见普京后表示，尽管遭到俄罗斯和一些欧洲国家的反对，华盛顿将继续推进退出一项具有里程碑意义的核武器控制条约的计划。
博尔顿在克里姆林宫与普京进行了约90分钟的会晤，但在特朗普声称华盛顿希望退出《中导条约》的问题上似乎未取得任何突破。莫斯科谴责美国此举是危险的，许多欧洲国家则警告说可能将重新引发冷战式军备竞赛。
博尔顿在记者会上说：“现在出现了新的战略现实。”
普京在与博尔顿会晤的一开始就指责白宫，称美国对莫斯科采取了一系列无端行动。但博尔顿随后告诉记者，俄罗斯的导弹是一种威胁，并表示华盛顿不会理会俄罗斯对其退出计划的反对。
此外据美国《华尔街日报》网站10月22日报道，博尔顿对该报记者说，美国对退出与俄罗斯的一项具有里程碑意义的核协议是认真的，但在正式通知莫斯科之前，美国计划进一步进行讨论。
早就对1987年的《中导条约》提出批评的博尔顿说，他10月22日与俄联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫“就特朗普总统所说的问题进行了广泛讨论”。
博尔顿10月22日表示：“如果你看一下总统在内华达州发表的声明就会明白，他对美国将要采取的行动进行了非常强烈、非常明确、非常直接的表态。”但他表示，政府“将与欧洲和亚洲的盟友进行大量磋商，（当然）我们也将与俄罗斯进行更多讨论”。
博尔顿说，美国国务院和国防部将在就美国退出《中导条约》举行的磋商中起到“主导作用”，与此同时，他将继续与欧洲同行对话，特朗普则将寻求与其他国家领导人对话。
普京呼吁寻求“契合点”
据俄罗斯《生意人报》网站10月24日报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿10月23日完成了对莫斯科的访问，访俄期间的重要事件是与普京会晤。
由于特朗普不愿遵守前任美国总统达成的协议，此次博尔顿出访莫斯科是为协商美俄关系中新的游戏规则。
博尔顿出访前夕，特朗普指责俄罗斯违反《中导条约》，并宣称美国即将退出该条约。而当博尔顿在莫斯科访问期间，特朗普又称，美国将加强核力量，“我们有的是钱，没有任何国家能够匹敌。我们会继续扩充核武库，直到他们醒悟过来为止”。
普京指责博尔顿称：“我们事实上没有回应你们的任何举动。但这（美国的不友好行动）一直在继续。”不过普京也呼吁“即使双方观点不同，也要寻找契合点”。
另据俄新社10月23日报道，俄罗斯总统普京10月23日在会见博尔顿时表示，华盛顿仍在对俄罗斯采取不友好的举动，尽管莫斯科未予回应。
博尔顿则指责俄在欧洲部署战略导弹。他说：“问题在于，俄罗斯如今在欧洲有中程导弹。威胁不在于美国退出《中导条约》，而在于已经出现在那里的俄罗斯导弹。这个问题非常重要。”
俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫表示，普京与博尔顿的会谈具有务实性，双方未就美国指责俄疑似干预选举的话题进行深入讨论。乌沙科夫说：“会谈具有务实性，相当详细。双方首先讨论了战略稳定、裁军文件、军控等问题，包括与美国打算退出《中导条约》有关的问题。”
至于美国指责俄疑似干预选举的话题，乌沙科夫说：“提到了这个问题，但没有讨论。”
乌沙科夫指出，这次会谈难言突破，不过，克里姆林宫通过博尔顿的莫斯科之行看到了华盛顿保持对话的意愿。他表示：“我们认为，博尔顿先生对俄罗斯的访问表明特朗普政府愿意与我们保持政治对话，尽管两国关系总体形势严峻。我方也有这样的意愿和打算。”
博尔顿也表示，在分歧中找到接触点对莫斯科和华盛顿都有好处。他在会见普京时说：“尽管我们之间因为各自的国家利益而存在分歧，但举行会晤、找到对彼此有益的接触点是好事。”
此外据路透社10月23日报道，一些官员10月23日称，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京拟于下月在巴黎会晤，这将是两人自赫尔辛基峰会以来的首次会面。
普京与博尔顿在莫斯科会晤后，双方官员称，已就11月11日两国领导人在法国首都会晤达成初步共识。
当被问及他和普京会否在巴黎会晤时，特朗普在白宫对记者说：“现在正在讨论这个问题。目前尚未确定，但很可能会。”
俄罗斯总统助理乌沙科夫说，两位领导人计划在巴黎出席纪念一战结束100周年的活动，并计划在活动间隙会晤。博尔顿在与普京会谈后也表示，特朗普希望在巴黎会见普京。
世界军控体系或崩溃
据美国卡内基莫斯科中心网站10月23日报道，《中导条约》正在死亡。为数不多的乐观主义者以这样的希望自我安慰：特朗普关于该条约的声明不过是他独特谈判方式的体现，是大家都很熟悉的“特朗普式虚张声势”和政治“奇袭”，白宫尚未作出最终决定。但即便乐观主义者也不得不承认，保留该条约的机会越来越小。
撕毁《中导条约》的致命后果十分明显。抛开对双方极为重要的军控监督机制被废除不说，美国拒绝条约也象征着美俄双边紧张关系新一轮螺旋状升级。
不仅美俄两国，其他许多国家也将受到消极影响。欧洲人会率先感受到形势的变化，因为中短程导弹将首先给欧洲大陆带来新风险。中国人也将感受到影响。不言而喻，撕毁条约后，美国将不仅在欧洲，还将在亚洲放开手脚。不难预料，五角大楼迟早会开始加强对中国武器库的遏制。
核世界将迎来新时代。相较于上世纪的世界，当今世界正变得更加危险、复杂和不可预测。
另据英国《金融时报》网站10月23日报道，特朗普扬言将退出与莫斯科达成的一项重要的核军备控制协议，这对防扩散努力来说是又一个打击，同时也增加了欧洲成为核战场的风险。
许多分析人士认为，美国决定退出该条约是一个战略错误，标志着冷战末期遏制核武器的重要努力进一步瓦解。
斯德哥尔摩国际和平研究所所长丹·史密斯说：“现在的重点是，军控架构正在崩溃。当这些控制被取消时，确实存在明显的核武器增加风险。”
欧洲尤其担心。它是《中导条约》遏制俄罗斯威胁努力的主要受益者：该条约禁止部署射程在500公里至5500公里之间的所有陆基导弹。
此外据美国卡内基莫斯科中心网站10月23日报道，《中导条约》如今面临的局势是核武器控制机制深度危机最尖锐的表现之一。几年来，莫斯科和华盛顿一直在互相指控对方违反条约。
如果不采取措施挽救《中导条约》，华盛顿很可能宣告其无效。除了对俄罗斯安全的直接损害外，这可能将引发整个核武器控制机制崩溃的连锁反应。如果《中导条约》垮台，第三阶段《削减进攻性战略武器条约》也将随之退出历史舞台。此外，《不扩散核武器条约》（1968年签署）乃至《全面禁止核试验条约》（1996年通过）也有可能在事实上垮台。世界将陷入新一轮进攻性核武器竞赛。
裁军条约缔结起来很难，撕毁却很容易。《中导条约》的崩溃以及随之而来的整个核武器控制机制的崩溃，可能引发危及两个大国及全世界的混乱。
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