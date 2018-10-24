中方全程紧盯美舰穿越台海 敦促美方慎重处理

海外媒体称，中国外交部发言人华春莹23日在例行记者会上表示，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡情况，敦促美方慎重妥善处理涉台问题。
据俄罗斯卫星通讯社10月23日报道，据报道，美国太平洋舰队发言人北京时间22日晚表示，美军“柯蒂斯·威尔伯”号和“安蒂塔姆”号两艘舰艇于当天执行所谓“例行过境”台湾海峡的任务，并称此举是“按照国际法”进行的。
华春莹表示，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，已经就此向美方表达了关切。
她指出，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要和最敏感的问题。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。
另据路透社10月23日报道，中国外交部23日就华盛顿今年第二次派军舰穿越台湾海峡一事向美国表达关切。
报道称，中国外交部发言人华春莹在北京主持例行记者会时发表了上述评论。
此外据香港亚洲时报网站10月23日报道，两艘美国军舰22日“例行性通过”台湾海峡。在中美关系持续恶化之际，此举势必激怒中国。
报道称，美国一艘导弹驱逐舰和一艘导弹巡洋舰完成了此次具有政治敏感性的航行。这是自今年7月以来，美国船只首次进行这样的航行。
报道称，自中美关系正常化后，尽管美国政府倾向于谨慎对待，但美国与中国台湾的关系一直是中美关系频繁出现摩擦的领域。
报道称，在特朗普政府领导下，美国对台湾地区出售武器更加频繁，加之鼓励美国政府官员访问台湾地区的所谓“台湾旅行法”获得通过，使中美关系更趋紧张。
又据路透社10月22日报道，美国当天派出两艘军舰穿越台湾海峡，这是今年第二次此类行动。
报道称，美军不顾中国反对，增加了穿越这条战略航道的频率。
报道称，上周在新加坡与美国国防部长吉姆·马蒂斯举行的会谈中，中方对美国对台政策表示关切。
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