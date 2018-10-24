台翻覆列车司机关闭自动防护系统 翻车事故属人为疏失

台媒称，台铁普悠玛列车发生出轨翻覆意外，外传司机员曾向调度员报备才关闭ATP（自动防护系统）。台铁局副局长杜微10月24日表示，通联记录显示，司机并未报备关闭ATP，初步研判属司机员的人员疏失。
据台湾“中央社”网站10月24日报道，台铁6432车次普悠玛列车10月21日下午在宜兰新马车站发生出轨翻覆事故，造成18人死亡、超过200人受伤，造成台湾东部铁路交通一度中断。经台铁连夜抢修，10月22日先恢复新马站西正线通行，东正线也在整修后于10月24日清晨通行，恢复双向正常通车。
台当局交通机构台湾铁路管理局10月24日上午召开记者会说明最新进度，台铁局副局长杜微带领各单位主管鞠躬致歉。
杜微表示，这次事故列车是行经宜兰时发生故障酿祸，这辆列车在宜兰站曾停下，由列检人员上车进行调整，从宜兰开出以后，还是有故障情形，在罗东站又停下再次处理，再次上路后，却在事故现场发生不幸事件。
杜微说，从宜兰、罗东两点停车来看，在列车刹车、动力其实“还可以”，只是开了以后还是有故障情形，代表刹车和动力是可以运用的，经了解，从故障发生到宜兰及罗东站，持续发生故障是因为“主风泵”保护装置，让列车无法出力。
他强调，主风泵主要是供应列车气压，当发现列车气压不足时用来抑制动力，因此这部分故障对于行车安全完全没有影响。
杜微指出，检察官曾向外界披露，司机员关闭ATP以后，经过事故现场有超速行驶情形，也是这件事故主因，属于司机人为疏失。
对于媒体报道，司机员经调度员同意后才关闭ATP，且台铁未依后续标准作业程序（SOP）进行。
杜微强调，根据通联记录，没有显示司机员向调度员进行报备，看来调度员不知道司机已经关闭ATP，也就没有其余SOP的配合因应措施。
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