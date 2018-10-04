C罗坚决否认强奸指控：那是可恶的罪行 我有良心

据美国有线电视新闻网（CNN）消息，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多再度否认了美国妇女马约加对他的强奸指控。“我坚决否认对我发出的指控，”C罗在个人的推特上写道。“强奸是一种可恶的罪行，违背我所信仰的一切。”
早前报道，美国律师莱斯利·斯托瓦尔上周向美国一家法院提交民事诉讼，控告C罗于2009年6月13日在拉斯韦加斯一家酒店对一名叫凯瑟琳·马约加的女性实施性侵。据该律师透露，C罗当时支付了马约加37.5万美元（约合260万人民币）的“封口费”，要求后者不要声张。
当时，C罗团队指责对方“发布假新闻”，威胁要对薄公堂。C罗回应称：“他们想借我的名字出名。”
斯托瓦尔在本周二（2号）表示，马约加的诉状中，包括她当时所受到的“心理”伤害、保留下来的物证，以及和C罗达成的“封口费”，这些都不是假新闻。诉状指责33岁的罗纳尔多和他的团队利用她脆弱的情绪状态，强迫她在2009年签署了这样一份“和解与保密”协议。此次诉讼也旨在取消该份协议。
拉斯维加斯警方已经重新开启了关于C罗强奸指控的调查。斯托瓦尔也将于周三晚些时候在拉斯维加斯举行媒体会议。
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