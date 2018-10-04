C罗坚决否认强奸指控：那是可恶的罪行 我有良心

据美国有线电视新闻网（ CNN ）消息，克里斯蒂亚诺 · 罗纳尔多再度否认了美国妇女马约加对他的强奸指控。 “ 我坚决否认对我发出的指控， ”C 罗在个人的推特上写道。 “ 强奸是一种可恶的罪行，违背我所信仰的一切。 ”





早前报道，美国律师莱斯利 · 斯托瓦尔上周向美国一家法院提交民事诉讼，控告 C 罗于 2009 年 6 月 13 日在拉斯韦加斯一家酒店对一名叫凯瑟琳 · 马约加的女性实施性侵。据该律师透露， C 罗当时支付了马约加 37.5 万美元（约合 260 万人民币）的 “ 封口费 ” ，要求后者不要声张。

当时， C 罗团队指责对方 “ 发布假新闻 ” ，威胁要对薄公堂。 C 罗回应称： “ 他们想借我的名字出名。 ”

斯托瓦尔在本周二（ 2 号）表示，马约加的诉状中，包括她当时所受到的 “ 心理 ” 伤害、保留下来的物证，以及和 C 罗达成的 “ 封口费 ” ，这些都不是假新闻。诉状指责 33 岁的罗纳尔多和他的团队利用她脆弱的情绪状态，强迫她在 2009 年签署了这样一份 “ 和解与保密 ” 协议。此次诉讼也旨在取消该份协议。

拉斯维加斯警方已经重新开启了关于 C 罗强奸指控的调查。斯托瓦尔也将于周三晚些时候在拉斯维加斯举行媒体会议。





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罗在另一条推文中补充道，

“

我的良心将使我能够平静地等待任何调查的结果。

”

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